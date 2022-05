Francesco Giovagnoni nuovo DG del Gruppo Piquadro

Grandi novità a Gaggio Montano (BO). Francesco Giovagnoni è diventato nuovo DG del Gruppo Piquadro che ha sede nel comune in provincia di Bologna. L’azienda è attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria con i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel. Giovagnoni è un manager con belle esperienze nel mondo luxury, in Sara Lee, Bulgari, DBApparel, Damiani e Campo Marzio.

Cosa farà Giovagnoli in Piquadro

“Sono molto orgoglioso ed emozionato per la nuova sfida come DG. E’ un momento decisivo per i nostri tre Brand (Piquadro, The Bridge e Lancel). Ci sono tutte le premesse per fare qualcosa di veramente importante, a partire dall’espansione geografica internazionale. E continuare con la valorizzazione dell’heritage e del savoir-faire tutto italiano, fino all’attenzione che riponiamo su performance e sostenibilità. Sapremo affrontare la situazione di mercato ancora incerta, superando velocemente ogni difficoltà”.

Chi è il Gruppo Piquadro

Opera nel settore degli accessori in pelle attraverso i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel. Piquadro si distingue per un design innovativo e un contenuto tecnologico, quello The Bridge esalta il sapore vintage della lavorazione artigianale toscana. Le collezioni Lancel incarnano l’allure parigina di una maison fondata nel 1876. Le origini del Gruppo Piquadro risalgono al 1987 quando Marco Palmieri, oggi Presidente, fondò la sua azienda in provincia di Bologna. La rete distributiva si estende su oltre 50 paesi nel mondo e conta su 182 punti vendita che includono 82 boutique a insegna Piquadro (54 in Italia e 28 all’estero di cui 48 DOS-directly operated stores e 34 in franchising). Inoltre 13 boutique a insegna The Bridge (13 in Italia e di cui 10 DOS-directly operated stores e 2 in franchising). E anche 87 boutique a insegna Lancel (64 in Francia e 23 all’estero di cui 80 DOS-directly operated stores e 7 in franchising). Il fatturato 2021/2022 chiuso al 31 marzo 2022, è pari a 149,4 milioni di Euro. Dall’ottobre 2007 Piquadro S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.