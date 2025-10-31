Carlo Messina, Intesa: solidità, valore per gli azionisti e impegno sociale

Grazie ai risultati conseguiti nei primi nove mesi del 2025, Intesa Sanpaolo si conferma tra le banche più solide e redditizie d’Europa, con uno dei ritorni più elevati per gli azionisti. A questo si affianca un programma sociale da 1,5 miliardi di euro entro il 2027, già attivo per 900 milioni. Un programma volto a ridurre le disuguaglianze e rafforzare il tessuto economico e sociale del Paese. Dal 2022, la banca ha realizzato oltre 64 milioni di interventi – tra posti letto, pasti e farmaci. Quindi ha sostenuto con 25 miliardi di euro attività non profit, persone vulnerabili e progetti di rigenerazione urbana. Circa 1.000 collaboratori sono quotidianamente impegnati nella realizzazione di queste iniziative.

“La responsabilità sociale è parte fondante della nostra identità.“. Ha dichiarato Carlo Messina, CEO. “La qualità delle nostre persone è il motore dei risultati solidi e sostenibili che generiamo.”

Intesa: risultati economici e impatto sul territorio

Utile netto: 7,6 miliardi di euro nei nove mesi, di cui 2,4 nel terzo trimestre. Atteso oltre 9 miliardi per l’intero 2025.

Erogazioni: 42,7 miliardi a famiglie e imprese italiane (+40% vs 2024), 63,4 miliardi a livello di Gruppo.

Dividendi cash maturati: 5,3 miliardi, di cui il 35% destinato a famiglie italiane e Fondazioni azioniste.

Imposte maturate: 4,6 miliardi, a sostegno della finanza pubblica.

Distribuzioni agli azionisti: 8,3 miliardi nel 2025, inclusi 3,2 miliardi di interim dividend.

Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità

Investimenti tecnologici: 5 miliardi di euro.

Assunzioni: 2.350 specialisti per la trasformazione digitale.

Isybank: oltre 1 milione di clienti in due anni.

Green Economy: 85 miliardi erogati dal 2021, di cui 15 miliardi all’economia circolare.

Energia rinnovabile: 95% degli approvvigionamenti elettrici.

Solidità e leadership

CET1 ratio: 13,9%, in crescita di 105 punti base.

Cost/income ratio: sotto il 39%, tra i più efficienti in Europa.

Modello “Zero NPL”: rischio minimo e gestione del credito di alta qualità.

Risparmio gestito: oltre 1.400 miliardi di euro, +33 miliardi in un anno.

Commissioni e attività assicurativa: ai vertici dell’Eurozona per incidenza sui ricavi.

Intesa Sanpaolo si avvicina alla presentazione del nuovo Piano d’Impresa con una visione chiara: creare valore sostenibile per tutti gli stakeholder. Inoltre rafforzare la leadership europea e contribuendo alla crescita del Paese con un modello di business resiliente, diversificato e orientato al futuro.