Intesa Sanpaolo porta 12 PMI italiane nella Silicon Valley

Intesa Sanpaolo rafforza il proprio impegno a sostegno della crescita internazionale delle PMI italiane con una missione esclusiva negli Stati Uniti. La missione è realizzata in collaborazione con INNOVIT – Italian Innovation and Culture Hub. L’iniziativa coinvolge 12 imprese selezionate nell’ambito del programma Imprese Vincenti, che dal 2019 ha supportato oltre 650 aziende italiane.

La missione, unica nel suo genere, si svolge nella Silicon Valley, cuore pulsante dell’innovazione globale, e offre alle aziende partecipanti un percorso di formazione. Inoltre di mentoring, networking con investitori e grandi player tecnologici, oltre a opportunità concrete di apertura al capitale e internazionalizzazione.

Le imprese coinvolte – con una media di 150 dipendenti e 40 milioni di euro di fatturato – rappresentano il tessuto produttivo e operano in settori strategici per l’economia nazionale. Diverse le attività previste. Incontri con università locali, quindi sessioni di approfondimento sull’intelligenza artificiale, innovazione dei processi produttivi e strategie di ingresso nel mercato USA.

Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo

“La Silicon Valley è un ambiente unico per sviluppare relazioni industriali e strategiche negli Stati Uniti. Il nostro è un sostegno continuo. Dal 2020 abbiamo erogato 11 miliardi di euro alle PMI italiane per export e internazionalizzazione”.

La missione è frutto della sinergia tra le diverse divisioni del Gruppo – Banca dei Territori, Relazioni Istituzionali, IMI Corporate & Investment Banking. Si avvale nche del supporto del Centro Italiano di Innovazione diretto da Alberto Acito, istituito presso INNOVIT. L’iniziativa è promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale tramite Agenzia ICE. E inotre si avvale della collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Washington e il Consolato Generale a San Francisco.

Massimo Carnelos, Console Generale d’Italia a San Francisco

“Questa missione non è solo un’opportunità per le imprese, ma anche un’occasione per promuovere un’immagine aggiornata dell’Italia come hub tecnologico e imprenditoriale“.

Le aziende partecipanti: Aton, Galdi, I.co.p, Las Mobili, Mac&Nil, Malvestio, Manta Group, Martinorossi, Move, Podium Engineering, Rain, Santini.