Cadel accende Progetto Fuoco 2026: tra pellet, legna e tanta voglia di stupire

Cadel torna a Progetto Fuoco 2026 – dal 25 al 28 febbraio a Verona, Padiglione 7 Stand B48 – e lo fa in grande stile. Ci mettei l’energia di chi ha alle spalle un anno brillante e davanti un futuro che promette altrettanto calore. E non solo quello delle stufe.

La fiera, che è la più importante al mondo per il riscaldamento a biomassa, è il luogo ideale per raccontare cosa sta succedendo in casa Cadel:. Ovvero crescita, investimenti, innovazione e una solidità industriale che la colloca tra le aziende più performanti del territorio. I numeri parlano da soli: sulla base dei dati 2024, Cadel è entrata tra le prime 30 aziende del comparto “Elettronica e apparecchiature elettriche” della provincia di Treviso, conquistando addirittura il 15° posto su 219 realtà analizzate. Non male per un’azienda che, da oltre 60 anni, trasforma il fuoco in tecnologia e design.

Investimenti continui, organizzazione industriale evoluta, qualità del prodotto

E il 2025? Ancora meglio: +30% di crescita, una traiettoria che conferma quanto la strategia adottata negli ultimi anni stia funzionando alla perfezione. Insomma, Cadel non solo tiene il passo del mercato, ma spesso lo anticipa.

«Arriviamo a Progetto Fuoco in un momento molto significativo del nostro percorso». Ci racconta Massimo Daruos, CEO di Cadel. «La crescita del 2025 conferma la solidità delle scelte fatte: innovazione, qualità e una visione industriale chiara. La fiera è per noi un’occasione preziosa per confrontarci con il mercato e condividere la direzione che stiamo prendendo nel mondo del riscaldamento a biomassa».

La direzione è chiara: tecnologia, sostenibilità e un approccio industriale sempre più avanzato

Dal 2013 Cadel fa parte del Gruppo MCZ, uno dei principali player europei del settore, e dal 2023 opera nella nuova sede di Santa Lucia di Piave. Un vero gioiello produttivo 4.0: 15.000 mq, magazzino automatico da 3.000 mq, 10 linee di produzione, 7 linee di finitura e un impianto fotovoltaico da 400 kW che garantisce una buona autonomia energetica. Tutto in un unico sito, tutto Made in Italy, tutto pensato per essere efficiente e sostenibile.

I prodotti Cadel – stufe a pellet e a legna, caminetti a pellet, cucine a legna – sono progettati per essere accessibili ma con una componentistica di alto livello. L’obiettivo è sempre lo stesso: rendere l’esperienza del fuoco domestico unica, semplice e bella. E sì, anche un po’ emozionante. A Progetto Fuoco 2026, Cadel non si limita a “scaldare l’ambiente”: porta una visione industriale matura, una crescita concreta e la voglia di continuare a innovare. E lo fa con il suo stile: serio quando serve, ma con quella leggerezza tipica di chi il fuoco lo conosce bene… e sa come farlo brillare.

In fiera, il Padiglione 7 Stand B48 segui il calore.