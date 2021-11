Adhr e Gi.Di formano 30 futuri tornitori

Ciao Giampiero

Come si fa a non appassionarsi allo sport dopo aver seguito una telecronaca di Giampiero Galeazzi? Qualunque sport. Come si fa a non tifare, a non tremare di gioia, a non esaltarsi a non voler gridare in coro... abbiamo vinto, abbiamo vinto, campioni...campioni? Impossibile. Giampiero non era un semplice giornalista sportivo, un telecronista. Era qualcosa di più. Era un entusiasta della vita. Di tutto ciò che di meraviglioso questa vita ci può regalare. Dalle belle emozioni ai sani sentimenti. Che sia stato il calcio, il tennis, o il canottaggio Giampiero ci ha sempre rapito per il cuore che ci metteva nei suoi racconti. Le sue non erano semplici telecronache ma un concentrato di adrenalina pura. Con quella sua aria sorniona, ironica, leggera sapeva trascinarci tutti insieme a lui lì nel campo, nell'acqua, sul ring, in pista, a rete per diventare l'uomo in più. Ciao