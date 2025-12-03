Apre il Zayed National Museum

Lo Zayed National Museum, fulcro del Saadiyat Cultural District, apre le sue porte al pubblico, diventando il museo nazionale degli Emirati Arabi Uniti. Simbolo della loro identità culturale. Il museo racconta la storia della terra e del suo popolo, dalle prime tracce di insediamento umano alle civiltà che hanno plasmato la cultura emiratina. Al centro del percorso espositivo, naturalmente, la vita e l’eredità del Padre Fondatore Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Chiave di lettura dei valori e delle aspirazioni della nazione.

Share