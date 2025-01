IV Arab Italian Business Forum: a Roma il 28 gennaio

Si terrà il 28 gennaio 2025 a Roma, presso Unioncamere in Piazza Sallustio 21, il IV Arab Italian Business Forum, l’appuntamento annuale organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber of Commerce (JIACC). L’obiettivo di promuovere e rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra l’Italia e i Paesi arabi.

Arabia Saudita: Guest Country dell’edizione 2025

L’Arabia Saudita sarà il Guest Country di questa edizione IV Arab Italian Business Forum e parteciperà con una delegazione istituzionale, governativa e imprenditoriale. Il Forum offrirà un’opportunità unica per esplorare progetti imminenti, nuovi scenari e opportunità commerciali tra l’Italia e il mondo arabo.

Tematiche e focus del Forum

Le sessioni dell’evento affronteranno diversi argomenti strategici, tra cui:

Il Piano Mattei e il suo impatto sui Paesi arabi del continente africano: Il ruolo delle imprese italiane.

Italia e Arabia Saudita: favorire la crescita economica reciproca attraverso partnership strategiche e approcci innovativi.

Finanza e sviluppo: il ruolo delle istituzioni finanziarie e della finanza islamica

Inoltre, verranno organizzati workshop dedicati ai settori chiave di:.

Agritech & Agribusiness

Turismo & Entertainment

Informazioni e iscrizioni

Per partecipare all’evento e per scaricare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale all’indirizzo: https://forum.jiac.it/it. L’Arab Italian Business Forum quindi si conferma un’importante piattaforma di confronto per favorire lo sviluppo delle relazioni economiche tra Italia e mondo arabo. Offre opportunità di networking e crescita per imprese e istituzioni.