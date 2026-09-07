Piquadro debutta a IFA Berlin 2026

Piquadro arriva per la prima volta a IFA Berlin, la più grande e prestigiosa fiera internazionale dedicata all’innovazione tecnologica e all’elettronica di consumo. È un palcoscenico globale che ogni anno accoglie migliaia di aziende e professionisti da tutto il mondo. Ed è qui che il marchio italiano sceglie di presentare la sua visione: la tecnologia non come esibizione, ma come strumento progettuale che migliora davvero l’esperienza delle persone.

Il vantaggio competitivo di Piquadro è proprio questo approccio

Da sempre il brand lavora sulla tecnologia come materia di design, integrandola solo quando è capace di aumentare funzionalità, sicurezza e semplicità d’uso. A IFA questo pensiero prende forma con Bagmotic. L’ecosistema che racchiude la filosofia innovativa dell’azienda: non una collezione, ma un ambiente progettuale in cui ricerca, design e tecnologia convergono in un’unica esperienza.

Il debutto berlinese mostra concretamente questa visione

Il nuovo Corner Backpack, dotato di sensori MEMS Bosch Sensortec, monitora la qualità dell’aria durante gli spostamenti. I sistemi biometrici Fingerprint Lock introducono un nuovo paradigma di sicurezza personale. Una nuova generazione di accessori e small leather goods integra modularità, connettività e funzioni intelligenti nella quotidianità. Tutto questo senza mai perdere la naturalezza del prodotto: la tecnologia diventa invisibile, ma presente quando serve.

La presenza italiana a IFA è significativa

Piquadro porta un modo di progettare che unisce artigianalità, design e innovazione, mostrando come un marchio italiano possa dialogare con i grandi player globali della tecnologia. Allo Stand H3.2-149, il brand propone uno spazio esperienziale. Spazio che mette in relazione ricerca, materiali, funzioni e stile, offrendo a buyer, media e partner tecnologici una lettura concreta dell’evoluzione del marchio.

Come sottolinea Marco Palmieri, Presidente e AD del Gruppo, la sfida non è inseguire l’innovazione, ma saper distinguere quella che migliora davvero la vita delle persone. Il debutto a IFA Berlin è la conferma di questa filosofia e l’inizio di un nuovo capitolo. Piquadro sceglie il più importante ecosistema internazionale dedicato alla tecnologia per raccontare un’idea chiara e distintiva di innovazione.