Epson e Cirque du Soleil partnership dell’intrattenimento

Il Cirque du Soleil Entertainment Group e Epson annunciano una collaborazione rivoluzionaria per la nuova produzione ALIZÉ. Il debutto è previsto a novembre 2025 al Theater am Potsdamer Platz di Berlino. ALIZÉ sarà il primo spettacolo in residenza stabile del Cirque du Soleil in Europa. Uno spattacolo che segna anche una svolta nella produzione scenica grazie alle videoproiezioni immersive di Epson.

La tecnologia Epson per un’esperienza visiva senza precedenti

“Abbiamo trasformato radicalmente l’approccio alla produzione degli spettacoli in residenza”, dichiara Matthew Nickel, Chief Creation and Production Officer del Cirque du Soleil. “Epson è la risorsa migliore che possiamo avere in questo momento strategico per la nostra compagnia.” Grazie alla tecnologia laser 3LCD di Epson, lo spettacolo offrirà un’immersione totale in un mondo surreale. L’arte scenografica si fonde con il potere dell’illusione visiva.

Un nuovo capitolo per il Cirque du Soleil

ALIZÉ è la 54a produzione originale del Cirque. Punta a reinventare l’esperienza teatrale con scenografie mai viste prima. “La narrazione visiva sarà rivoluzionata grazie alla tecnologia Epson” , afferma Martin Dignard, Line Producer di ALIZÉ. “Gli spettatori vedranno l’impossibile diventare possibile.”

Una collaborazione destinata a plasmare il futuro dell’intrattenimento

Nel 2024, il Cirque du Soleil ha scelto Epson come partner ufficiale per la videoproiezione, avviando una serie di progetti che ridefiniranno la creatività teatrale. “Siamo estremamente orgogliosi di questa partnership” dice Richard Miller, Vice President, Commercial Marketing and Service di Epson America Inc.. “ALIZÉ è la vetrina perfetta per mostrare il potenziale della nostra tecnologia, e siamo solo all’inizio.”

La tecnologia Epson al servizio dell’arte

I videoproiettori laser Epson utilizzano tecnologia 3LCD all’avanguardia, garantendo immagini straordinarie e colori vibranti. Le soluzioni Epson inoltre sono ideali per mostre, eventi dal vivo e installazioni artistiche. Questa collaborazione segna un passo decisivo verso una nuova era dell’intrattenimento immersivo. Tecnologia e creatività si fondono per offrire al pubblico esperienze indimenticabili.