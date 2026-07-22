Lombardia hub europeo degli investimenti internazionali

La Lombardia sta attraversando una fase in cui i numeri non sono solo indicatori economici: sono la prova concreta di una trasformazione strutturale. Con 81 nuove assistenze a investitori esteri nel 2026, pari a una potenziale ricaduta di 4.788 nuovi posti di lavoro e 2,799 miliardi di euro di investimenti, la Regione si conferma. Non è solo il motore economico d’Italia, ma una delle destinazioni più attrattive d’Europa.

Il progetto Invest in Lombardy, realizzato da Regione Lombardia insieme al sistema camerale, continua a intercettare aziende provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Svizzera e Turchia. I settori più dinamici sono quelli che definiscono la nuova economia globale: FinTech, ICT, Industria avanzata e Life Sciences. Non si tratta di investimenti marginali, ma di progetti che riguardano produzione, marketing, servizi tecnici e attività finanziarie. Ovvero funzioni strategiche che indicano una volontà chiara delle imprese internazionali di radicarsi sul territorio.

La Lombardia cresce dove altri arretrano

La forza della Lombardia non si misura solo nei nuovi ingressi, ma nella capacità di attrarre investimenti di grandi gruppi globali. Nestlé ha scelto Mantova per un nuovo hub integrato da 560 milioni di euro, mentre Rockwool ha acquistato un’area industriale dismessa da trent’anni per costruire un impianto di ultima generazione. Sono segnali che raccontano un ecosistema competitivo, fatto di infrastrutture solide, competenze qualificate e filiere produttive che funzionano.

In un contesto internazionale complesso, la Lombardia cresce dove altri arretrano. Tra il 2023 e il 2024, mentre i flussi globali di investimenti sono diminuiti dell’11% e quelli europei del 5%, la Regione ha registrato un +6%. È un dato che pesa: significa che il sistema lombardo è in grado di attrarre capitali anche nelle fasi di maggiore incertezza. Dal 2021 al 2025, la Lombardia ha catalizzato 448 progetti esteri su 1.158 totali italiani, mantenendo una quota tra il 35% e il 45% del Paese. Una leadership consolidata, ma che oggi punta a diventare qualcosa di più: un hub internazionale, capace di competere con le regioni europee più avanzate.

La Lombardia ha già dimostrato di essere il cuore economico del Paese

La strategia delineata dall’Assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi va esattamente in questa direzione. La Regione vuole presentarsi agli investitori con ecosistemi completi, dove ricerca, competenze, filiere e innovazione dialogano in modo integrato. Le nuove Zone di Innovazione e di Sviluppo sono pensate per attrarre progetti ad alto valore aggiunto, soprattutto nei settori strategici: Scienze della vita, ICT, FinTech, Microelettronica e Deep Tech. La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, attraverso l’impiego avanzato della data market intelligence, lavora per individuare nuovi investitori e accompagnare quelli già presenti con attività di retention e after care. L’obiettivo è chiaro: trasformare know‑how, brevetti e tecnologie in progetti industriali concreti, integrando capitali esteri con le filiere locali di PMI e startup.

La Lombardia ha già dimostrato di essere il cuore economico del Paese. Oggi vuole diventare qualcosa di più: un polo europeo e internazionale per industria, innovazione e sviluppo, capace di attrarre investimenti che generano valore, occupazione e competitività. E i numeri, ancora una volta, sembrano darle ragione.