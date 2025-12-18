Regione Lombardia lancia “Export su Misura” per accompagnare le PMI

La Regione Lombardia ha presentato il nuovo bando “Export su Misura”, pensato per sostenere micro, piccole e medie imprese. Si rivolge quindi alle PMI che intendono sviluppare o consolidare la propria presenza sui mercati internazionali. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Unioncamere Lombardia e con il supporto operativo di Promos Italia. Mette inoltre a disposizione percorsi integrati di formazione, preparazione tecnica e missioni economiche all’estero. Il focus punta su cinque mercati ad alto potenziale: Arabia Saudita, Brasile, India, Singapore e Stati Uniti d’America.

Il programma nasce per rafforzare la competitività internazionale delle PMI lombarde

Lo fa attraverso un modello innovativo che combina formazione specialistica, piani di internazionalizzazione su misura e opportunità dirette di business. I Paesi target sono stati selezionati per la loro forte crescita economica, la domanda di tecnologie avanzate e le opportunità di sviluppo per i settori di eccellenza lombardi. Le attività prevedono corsi formativi online di circa tre ore dedicati a ciascun mercato, con contenuti operativi su procedure doganali, barriere normative, E inoltre aspetti legali e contrattuali, logistica internazionale e sistemi di pagamento. Ogni PMI ammessa riceverà un piano di internazionalizzazione personalizzato, Un piano basato su analisi di mercato, benchmark internazionali e valutazioni di compatibilità del prodotto con il contesto locale.

Le candidature sono aperte fino al 6 febbraio 2026

Il bando include anche missioni imprenditoriali nei cinque Paesi target, con incontri B2B mirati e ricerca partner personalizzata. Ogni percorso offrirà alle PMI 4–6 incontri d’affari qualificati, supportati da interpreti e servizi logistici in loco. Le missioni, previste tra maggio e ottobre 2026, consentiranno alle aziende di avviare contatti commerciali concreti e di esplorare nuove collaborazioni. A conclusione, è previsto un servizio di follow-up per accompagnare le imprese nella gestione delle opportunità emerse.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma WebTelemaco di InfoCamere. Bisogna seguire le istruzioni sul sito di Unioncamere Lombardia. Le candidature sono aperte dal 10 dicembre 2025 fino al 6 febbraio 2026 per Arabia Saudita, Brasile e Stati Uniti, e dal 15 aprile 2026 per Singapore e India. Con “Export su Misura”, Regione Lombardia conferma il proprio impegno nel sostenere la crescita internazionale delle PMI. Inoltre vuole valorizzare formazione tecnica, preparazione strategica e accesso diretto ai mercati globali, in linea con le priorità del Piano regionale per l’internazionalizzazione.