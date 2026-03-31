The Silent Runway: la Camera Arbitrale di Milano apre il dialogo tra moda e ADR

Il mondo della moda vive di immagine, narrazione e percezione. È un settore in cui un dettaglio può fare la differenza e in cui la reputazione è un capitale tanto prezioso quanto fragile. Per questo, quando nasce un contenzioso, la gestione del conflitto diventa un tema strategico. Ed è proprio da questa consapevolezza che prende forma The Silent Runway, l’appuntamento organizzato dalla Camera Arbitrale di Milano il 9 aprile alle ore 17.00 a Palazzo Giureconsulti, nel cuore della città.

L’evento inaugura CAMTalk, il nuovo format pensato per raccontare in modo chiaro, concreto e multidisciplinare il mondo dell’ADR – Alternative Dispute Resolution – e il suo impatto reale sulle imprese. Un debutto che non poteva che partire dal Fashion & Luxury, uno dei pilastri dell’economia milanese e italiana.

Come si legge nel documento, “nel settore della moda, l’immagine è tutto. Un contenzioso pubblico può compromettere anni di investimenti in marketing e reputazione”. È una verità che le aziende conoscono bene: la gestione del conflitto non è solo una questione legale, ma un tema di risk management reputazionale.

Perché “The Silent Runway”

Il titolo non è casuale. La “passerella silenziosa” è quella in cui i brand scelgono di proteggere il proprio valore evitando l’esposizione pubblica di dispute e controversie. L’arbitrato, infatti, offre riservatezza, rapidità e competenza tecnica: tre elementi decisivi per un settore in cui la reputazione è un asset intangibile ma fondamentale.

La Camera Arbitrale di Milano, tra le istituzioni arbitrali più autorevoli in Europa, è da anni un punto di riferimento per imprese italiane e internazionali. Gestisce oltre 150 procedimenti l’anno, con tempi medi molto inferiori a quelli della giustizia ordinaria e con un approccio orientato alla qualità, alla neutralità e alla tutela delle parti. È un modello che ha contribuito a rendere Milano una capitale europea dell’arbitrato.

Un panel che unisce moda, finanza e strategia

L’incontro riunisce professionisti che vivono quotidianamente le dinamiche del settore:

Enrico Casati, Co-Founder di Velasca.

Silvia Milanese, General Counsel Flos | B&B Italia Group.

Beatrice Grifoni, Legal and Business Affairs Executive EB Brands & Talents.

Ludovico Mantovani, Founding Partner Pirola Corporate Finance.

Un confronto che promette di essere concreto, multidisciplinare e orientato al futuro: come prevenire i conflitti? Come gestirli senza esporre il brand? Quali strumenti ADR funzionano meglio per il lusso? E come si integra l’arbitrato nella governance aziendale?

La Camera Arbitrale di Milano: un’eccellenza italiana

Fondata nel 1985, la Camera Arbitrale di Milano è oggi una delle istituzioni arbitrali più dinamiche d’Europa. Offre servizi di arbitrato, mediazione e altri strumenti ADR, con un approccio che combina competenza giuridica, efficienza procedurale e attenzione alle esigenze delle imprese. È parte della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e collabora con network internazionali, contribuendo alla diffusione di una cultura della risoluzione alternativa delle controversie.

Un appuntamento da non perdere

The Silent Runway non è solo un evento: è un invito a ripensare il modo in cui le aziende del fashion gestiscono il rischio, proteggono la propria immagine e costruiscono relazioni solide con partner, investitori e clienti.

Il 9 aprile, Milano diventa il luogo in cui moda e diritto si incontrano per parlare di futuro, reputazione e strategie silenziose ma decisive.