Dedagroup acquisisce Dispell Magic

Dedagroup (Deda), uno dei principali gruppi tecnologici italiani, compie un ulteriore passo nella sua strategia di crescita acquisendo la maggioranza di Dispell Magic (Competitoor). Fondata nel 2016 da Maximilian Lanaro, Dispell Magic sviluppa soluzioni di price intelligence. Inoltre analisi della concorrenza basate su intelligenza artificiale, destinate al settore dell’e-commerce.

Rafforzamento del Settore Retail

Con questa acquisizione, Deda Stealth amplia le sue competenze nel settore retail, migliorando la capacità di supportare i fashion brand nell’affrontare le sfide di un mercato in evoluzione. La piattaforma software proprietaria Competitoor, quindi, basata su Machine Learning e Deep Learning, permette di monitorare e analizzare i prezzi di vendita nei vari marketplace. E inoltre migliorare le strategie di pricing e proteggendo i margini e i marchi.

La piattaforma Competitoor consente ai brand di monitorare i prezzi in oltre 450.000 siti web in 42 Paesi, con un’accuratezza del 99%. Questo strumento è utilizzato non solo nel settore fashion, ma anche in altri settori come cosmetica, gioiellerie, food retail e bricolage.

Espansione Internazionale

Con l’acquisizione di Dispell Magic, la 21esima operazione dal 2020, Dedagroup rafforza le proprie competenze e presenza nel settore fashion. Settore già presidiato da oltre 30 anni da Deda Stealth. La sinergia tra Deda Stealth e Dispell Magic crea un player che conta oltre 1.000 clienti. Tra questi Golden Goose, Stella McCartney, Pomellato, Fendi, Furla, Twinset, Missoni, Moncler e molti altri.

Rafforzamento negli Stati Uniti

Grazie a questa operazione, il Gruppo Dedagroup si rafforza negli Stati Uniti, dove ha già una presenza importante in ambito finance con le controllate VisiFI e Share One. Deda Stealth si prepara ad accelerare il proprio ingresso nel mercato statunitense. Rafforza la sua presenza nell’area di New York, dove Dispell Magic ha una sede operativa nel cuore di Manhattan.

Strategia di Internazionalizzazione

L’internazionalizzazione di Deda Stealth si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo. Nel prossimo triennio svilupperà il business su diversi ambiti strategici: fashion, luxury & retail, financial services, AI & data, manufacturing e cybersecurity. Il focus sull’AI è uno dei pilastri del piano di sviluppo di Deda, che integra algoritmi di AI, Machine Learning e Big Data Analytics nei propri software. Obiettivo: portare innovazione continua in tutti i settori.

Luca Tonello, CEO di Deda Stealth e neo-presidente di Dispell Magic

“Con Dispell Magic, rafforziamo il nostro ruolo di partner strategico per i brand del fashion, fornendo strumenti innovativi che li aiutano a rafforzare il posizionamento sui mercati globali”.

Maurizio Catellani, CEO di Dispell Magic

“L’unione con Deda Stealth ci permetterà di costruire un’offerta congiunta in grado di produrre un valore aggiunto tangibile per i clienti Fashion e Luxury. In un momento storico in cui il settore deve affrontare diverse sfide”.

Il fondatore Maximilian Lanaro e l’attuale CEO Maurizio Catellani rimarranno soci di minoranza, reinvestendo in Dispell Magic per supportarne la crescita e lo sviluppo all’interno dell’ecosistema Deda.