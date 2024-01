ClubDeal Antonio Chiarello nuovo Ad

ClubDeal Spa (piattaforme digitali per gli investimenti in private assets), ha nominato Antonio Chiarello Amministratore Delegato dopo averlo fondata nel 2016.

Chiarello lascia il gruppo Intesa Sanpaolo dove ha contribuito al set up di Neva SGR, società attiva nella gestione di fondi di venture capital, e al lancio dei Fondi Neva First.

Il nuovo Ad ha oltre 25 anni di esperienza nel mondo degli investimenti alternativi, maturata ricoprendo incarichi di responsabilità, oltre che in Neva SGR, Marzotto Sim – come AD – UBS Alternative Investments SGR – di cui è stato DG. E inoltre in Antirion SGR (oggi Colliers SGR) di cui è stato fondatore e AD.

Chi è Antonio Chiarello

Chiarello torna alla guida della società in una fase cruciale dello sviluppo dei private market in Italia, un mercato ormai maturo e in forte crescita. Una crescita da 2 miliardi di euro di raccolta complessiva nel primo semestre 2023, +16% rispetto allo stesso periodo del 2022, secondo Aifi. . L’azienda sta registrando un’evoluzione delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti: investitori, aziende ma anche avvocati, commercialisti, fiscalisti. E inoltre notai e banche, cioè tutti i professionisti che ruotano intorno alla definizione e al perfezionamento delle operazioni di club deal.

Antonio Chiarello, Ceo di ClubDeal Spa

“Investitori, aziende e professionisti sono alla ricerca di maggiore efficienza, semplicità e sofisticazione in tutte le fasi del processo di investimento. Richiedono analisi più accurata delle opportunità al momento della selezione di un possibile investimento, agilità e velocità al momento della conclusione di un’operazione. Infine richiedono facilità nel monitoraggio degli investimenti effettuati. Noi facciamo leva sulla nostra anima tecnologica e digitale, offrendo anche una sinergia ancora più stretta dei servizi che offriamo in tutte queste tre fasi”.

Attraverso la propria piattaforma digitale ClubDeal Digital, ClubDeal agevola tutte le fasi di investimento e di gestione degli investimenti in real assets già effettuati da investitori privati e istituzionali. Infatti, accedendo a ClubDeal Digital, gli operatori possono usufruire di alcuni servizi.

I servizi della piattaforma

Tutti i servizi della piattaforma di Private Crowdfunding ClubDealOnline. Tutti i servizi di ClubDealFiduciaria, prima fiduciaria 100% online autorizzata dal MISE. Addizionali servizi altamente sofisticati e tecnici, estremamente utili per gli ‘addetti ai lavori. Gestione delle ‘Payment Call’ per i sottoscrittori e i gestori di fondi di Private Equity e Venture Capital e la Cap Table Optimization.

Agevolare la domanda di capitali da parte di start up e PMI

“Guardando in avanti non cambiano gli obiettivi di ClubDeal. L’aspirazione è agevolare l’incontro tra la domanda di capitali da parte di start up e PMI italiane e l’offerta di capitali derivanti da business angels. E inoltre da parte di High Net Worth Individual e Family Office, mettendo a loro disposizione un’unica piattaforma digitale one-stop shop”.

Chiarello raccoglie il testimone da Roberto Ferrari, che dal 2022 ricopriva la carica di Presidente Esecutivo di ClubDeal SpA. Socio e membro del Cda di ClubDeal, Ferrari mantiene la carica di Presidente, continuando a essere attivamente impegnato nel progetto di sviluppo della società.