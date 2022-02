Anthilia Capital Partners finanzia FAB

Anthilia Capital Partners con i fondi Eltif Economia Reale Italia, BIT III, BIT IV e 8A+ Real Italy Eltif ha sottoscritto un finanziamento a medio-lungo termine in favore di FAB. La società pesarese leader in Italia nella realizzazione di componenti in laminato plastico e melaminico per mobili domestici, piani cucina, mensole, scrivanie, ante e pannelli decorativi.

Due finanziamenti da 15 milioni di euro

L’operazione prevede l’erogazione di due finanziamenti, per un ammontare complessivo fino a 15 milioni di euro. Il primo, con scadenza dicembre 2027, ha un importo di 5 milioni di euro e verrà erogato alla data del presente closing. Il secondo, con scadenza settembre 2028, ha un importo pari a 10 milioni di euro e verrà erogato in due tranche. Il 25% dell’importo al presente closing, il restante 75% entro sei mesi.

Nell’insieme dell’operazione, il mandato di gestione 8a+ Real italy Eltif ha un valore pari a 2 milioni di Euro. Tutto il restante ammontare dell’operazione è in carico ad Anthilia Capital Partners. Con la distribuzione di varie quote nei diversi veicoli di investimento Anthilia Eltif Economia Reale Italia, Anthilia BIT III, Anthilia BIT IV.

Oltre che per differenziare le fonti di finanziamento, l’operazione si pone l’obiettivo di supportare la crescita di FAB attraverso il piano di investimenti previsto per il periodo 2022-2025. Piano che punta ad un incremento ed efficientamento della capacità produttiva al servizio della propria importante clientela, costituita da catene della GDO.

Pirola Corporate Finance ha agito in qualità di arranger dell’operazione ed advisor finanziario di FAB. RP Legal & Tax, con il partner Giovanni Luppi e l’associate Giacomo Passeri. Il team è composto dal partner Ludovico Mantovani e dal senior manager Edoardo Agnello. Lo Studio Commerciali Lazzari & Associati in qualità di studio commerciale ha contribuito fattivamente al perfezionamento e alla conclusione dell’operazione.

FAB, operativa dal 1974 e facente capo alla famiglia Sperandio, chiuderà l’esercizio 2021 con un fatturato pari a circa 115 milioni di euro.

Giovanna Sperandio managing director di FAB

“Ideiamo, progettiamo e realizziamo componenti per l’arredamento. Siamo sempre al fianco dei nostri clienti con prodotti di alta qualità, soluzioni customizzate, flessibilità produttiva, innovazione tecnologica. Il risultato del nostro lavoro non si ferma alla realizzazione di prodotti, ma punta ad una crescita e a un miglioramento costante, per la nostra azienda, per i nostri partner e per il mondo in cui viviamo.

Chi è Anthilia Capital Partners SGR

Anthilia Capital Partners SGR è una società italiana indipendente dedicata al private capital e asset management, per conto di clienti istituzionali e privati. Grazie alle competenze specifiche dei suoi Partner la società ha saputo affermarsi nel settore fin dal 2008, focalizzandosi in modo distintivo sui valori richiesti dagli investitori. Detiene un patrimonio in gestione di oltre 1,7 miliardi di euro a dicembre 2021. Di questi oltre 700 milioni di euro di private debt – per un totale di investimenti di oltre 1 miliardo di euro.

Tra i suoi principali investitori figurano il Fondo Europeo per gli Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo Italiano d’Investimento e numerosi gruppi assicurativi e bancari europei. Nel 2018, Anthilia ha vinto la prima edizione del Private Debt Award, promosso da Aifi e Deloitte, per la categoria “Sviluppo”, dedicata ai progetti di crescita delle PMI italiane. Nel 2021 ha vinto il Premio “Saccomanni” per il contributo alla crescita delle PMI italiane. Dal 2018 è stata riconosciuta come “PMI innovativa”.