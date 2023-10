Vittoria hub nomina Campaner Presidente

Vittoria hub, il primo Incubatore Insurtech nato su iniziativa di Vittoria Assicurazioni, ha nominato Matteo Campaner nuovo Presidente. Una decisione a seguito della scomparsa prematura di Gian Franco Baldinotti. Inoltre Vittoria hub presenta 5 nuove start-up. 99bros, Helpet e RE.DOCTOR intraprenderanno il percorso di crescita “VIA2” (Vittoria Incubation, Adoption & Acceleration). Mentre CupSolidale e OnValue entreranno in hub come partner.

Entrano 5 nuove startup 99bros, Helpet, RE.DOCTOR, CupSolidale e OnValue

Matteo Campaner vanta 30 anni di esperienza nel settore assicurativo. Entra in Vittoria Assicurazioni nel 1996 dove ricopre diversi ruoli di responsabilità sino alla carica di DG ottenuta nel 2021. È Presidente della Commissione Permanente Relazioni Industriali Ania e membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Ania.

Matteo Campaner, DG di Vittoria Assicurazioni e Presidente di Vittoria hub

“Assumere il ruolo di Presidente di Vittoria hub significa raccogliere l’eredità di una persona lungimirante, intraprendente e creativa quale fu Gian Franco. La squadra capitanata dal CEO Nicolò Soresina garantirà la massima continuità e questi cinque nuovi ingressi. Inoltre dimostra il nostro costante e crescente lavoro nell’insurtech, rappresentano un ulteriore passo nel mondo dei servizi”.

Le 3 start-up di VIA2

Dopo un attento iter di valutazione tra le 100 realtà che hanno risposto alla quarta Call for Ideas, sono 3 le società selezionate per iniziare il percorso di incubazione.

99bros è una piattaforma di intermediazione assicurativa con sistema integrato di AI, contenuti multimediali e consulenti specializzati, nata a Roma. Permette ai clienti di scegliere le soluzioni adatte al profilo di rischio. Check-up assicurativo proprietario, comparazione polizze per garanzie con focus assicurazioni Millennials e in ambito micromobilità.

Helpet è una start-up fondata sempre nella Capitale che aiuta ad affrontare ogni imprevisto e ad organizzare al meglio la vita quotidiana dei Pet. Un’app in grado di integrare tutti i servizi legati al mondo Pet. Dal libretto sanitario, al documento in formato digitale, alla sottoscrizione e gestione di un contratto assicurativo attraverso la Blockchain.

RE.DOCTOR è un’applicazione americana per la misurazioni di parametri vitali (saturimetro, glucosio, pressione, ritmo cardiaco) attraverso uno smartphone. Tramite l’uso della fotocamera del device, estrae i dati relativi ai segni vitali e alla glicemia utilizzando l’imaging ottico transdermico in pochi secondi. Il sistema di DTx sanitario a distanza basato sull’intelligenza artificiale si avvale di una tecnologia AI leader a livello mondiale. Inoltre funziona su qualsiasi dispositivo dotato di fotocamera incorporata.

Cresce anche il network dei partner

Sono, invece, 2 le start-up identificate nello stesso iter per unirsi al mondo Vittoria in qualità di partner.

CupSolidale è un aggregatore e un comparatore web di servizi e prestazioni sanitarie, totalmente gratuito. Un CUP (Centro Unico di Prenotazione) digitale che verifica in tempo reale le agende e le disponibilità di strutture private e non-profit e consente di cercare, prenotare, pagare, una prestazione socio-sanitaria con soli tre click evitando code e inutili attese.

OnValue, invece, è una Insurtech specializzata nell’offrire alle imprese assicurative soluzioni tecnologiche avanzate per il monitoraggio e lo sviluppo delle proprie reti distributive. Il loro ecosistema NOVA, fondato su big data, machine learning e modelli predittivi, agisce come un autentico Quality Advisor, fornendo alle impese consulenze dettagliate e strumenti innovativi per ottimizzare le performance della propria rete.

Le due realtà si aggiungono al già folto network

Altea; Assintel; Backtowork; ClubDealOnline; CRIF; Deloitte Officine Innovazione; Design Group Italia; Doppia Elica; E-levation; F2A; Fintastico; FlowLex; G2 Startup; Gellify. HORSA Group; Hubspot; Innova&Partner; Invitalia; Italian Insurtech Association; Knowhedge; LCA lex; Logotel; Maps Group. Microsoft; MLC Group; Opera Logica; Orrick; Osservatorio Polimi; Robosque; Studio Delta; TechItalia:Lab. Start-up partner: Lokky.