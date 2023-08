Agricola Moderna finanziata da Intesa Sanpaolo

Agricola Moderna ha ricevuto un finanziamento di 10 milioni di euro da Intesa Sanpaolo assistito dalla Garanzia

Green di SACE. La disponibilità di nuovi capitali permetterà l’implementazione tecnologica dell’impianto di vertical farming in costruzione ad Agnadello (CR).

Per Intesa Sanpaolo l’operazione è stata strutturata dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo. Il nuovo stabilimento racchiuderà l’intera filiera produttiva su un’area di circa 9mila m2 di cui 2mila destinati alla coltivazione. La superficie totale di coltivazione, su più livelli è di 11mila m2. La produzione sarà di oltre 900 tonnellate all’anno. In media 2,5 al giorno, di ortaggi a foglia tra insalate teen leaf e aromatiche pronte

al consumo.

L’impianto di Agnadello è un esempio di innovazione del settore agritech

L’impianto sarà alimentato al 100% da fonti rinnovabili e automatizzato, tutto sarà realizzato all’interno dello stabilimento: dalla semina al confezionamento dei prodotti, per proporre alimenti freschissimi e incontaminati.

Benjamin Franchetti co-founder di Agricola Moderna

“Il consumatore sarà il primo a toccare il prodottoIl nuovo stabilimento avrà migliaia di sensori e

sarà gestito attraverso sistemi di AI a cui abbiamo lavorato in questi anni. L’obiettivo è quello di approcciare il mondo agricolo in modo sistematico: perfezionare i processi ed eliminare gli sprechi e la chimica dannosa all’ambiente e all’uomo. Nel sistema agro-alimentare tradizionale, circa 1/3 delle risorse alimentari sono sprecate

nelle diverse fasi della filiera.

Dalla produzione alla trasformazione, distribuzione e consumo, con conseguenze negative sull’ambiente. In Agricola Moderna ci impegniamo inoltre affinché gli sprechi siano ridotti al minimo lungo tutta la filiera produttiva. Risparmieremo circa il 95% di acqua e di terreno e renderemo il processo sempre più circolare. L’acqua evaporata dalle piante, ad esempio, non verrà sprecata ma analizzata, reintegrata dei sali minerali e reintrodotta nel sistema”.

Agricola Moderna, nata a Milano nel 2018 dall’idea dei due founder Pierluigi Giuliani

e Benjamin Franchetti, è una delle imprese pioniere nel mercato italiano

dell’agricoltura verticale. Nel 2019 parte la sperimentazione con l’impianto pilota che

sorge a Melzo, alle porte di Milano. Dal 2020 inizia la distribuzione dei propri prodotti

in tutto il territorio lombardo, attraverso GDO ed e-commerce specializzato.

Pierluigi Giuliani co-founder di Agricola Moderna

“Il finanziamento di Intesa Sanpaolo con il supporto della Garanzia Green di SACE ci permetterà anche di completare il nostro progetto di vertical farming ad Agnadello. L’interesse che sta ruotando intorno ad Agricola Moderna, ci permette oggi di avere partner e azionisti strategici per lo sviluppo del nostro business. Con loro condividiamo principi e obiettivi. La fattoria di Agnadello inoltre è un nuovo punto di partenza per distribuire i nostri prodotti in tutta Italia. In futuro

vogliamo aprirci anche ai mercati internazionali con nuovi impianti oltre che in Italia anche

in Europa”.