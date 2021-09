Intesa: Neva Sgr investe 4 milioni di dollari in aerei a energia solare

Neva Sgr, venture capital di Intesa Sanpaolo dedicato al settore hi-tech, attraverso il fondo Neva First punta sulla crescita di Skydweller Aero. La startup statunitense, fondata nel 2019 e con sedi negli U.S.A. (Washington) e in Spagna (Madrid, Ciudad Real), opera nel segmento dei velivoli alimentati a energia solare.

Aerei alimentati a energia solare

Gli aerei Skydweller Aero sono dotati di una tecnologia “green”. Possono contare sulla flessibilità di un velivolo a pilotaggio remoto e sull’alimentazione basata sull’energia solare. Gli aerei Skydweller sono impiegati nei campi della sorveglianza terrestre e marittima, nel monitoraggio ambientale e delle infrastrutture. Ma non solo. Anche nei servizi di geo informazione nelle telecomunicazioni e nella navigazione di precisione. Il sistema quindi può essere utilizzato per fornire comunicazioni a supporto degli operatori in situazioni di emergenza e calamità.

Neva ci mette quattro milioni di dollari per iniziare

I criteri di sostenibilità e la caratteristica di potenziale billion company hanno spinto Neva Sgr a un investimento iniziale di 4 milioni di dollari. Si tratta di un investimento in continuità con la strategia di investimento in società con soluzioni e tecnologie in ambito ESG. Skydweller Aero ha raccolto in poco tempo oltre 40 milioni di dollari e attratto importanti investitori e partner industriali. Il Fondo Neva First conta 14 investimenti e inoltre può vantare un impegno di 60 milioni di euro.

Mario Costantini amministratore delegato di Neva Sgr

“Il business degli aerei green può avere ricadute positive anche per l’economia del nostro Paese in un settore industriale da sempre strategico per l’Italia. La capacità di raccogliere investimenti e attrarre partner industriali conferma l’enorme potenziale di Skydweller Aero. Una società destinata a diventare una billion company”.

“Siamo onorati di poter contare sull’investimento di Neva Sgr nella nostra tecnologia”. Ha detto Robert Miller, ceo di Skydweller Aero. “Questa partnership fornisce un supporto importante e contribuisce alla trasformazione dei mercati della sorveglianza e delle telecomunicazioni. M anon solo. Sostiene lo sviluppo delle tecnologie pulite”.

Skydweller Aero un volo continuo grazie al sole

Skydweller Aero Inc. sviluppa soluzioni aeronautiche a energia solare e può raggiungere un volo continuo, con una capacità di carico pesante e potente. La startup sta sviluppando una nuova classe di velivoli senza pilota, contando sulla capacità di rilevamento dei satelliti geosincroni.

La tecnologia di Skydweller Aereo è in grado di migliorare le attività delle telecomunicazioni commerciali e governative, geospaziale, meteorologica e di emergenza. Consente ai clienti di operare con costanza in aree più impegnative, riducendo al contempo l’impatto ambientale.

