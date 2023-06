Change Capital cresce e rafforza la propria posizione

Change Capital ha acquisito il 100% di Finage Consulting, società milanese di advisory del gruppo Finage.

Change Capital rafforzerà la divisione di finanza agevolata

Finage andrà a integrarsi con la bresciana Credit Team, già acquisita a dicembre 2022, creando una divisione leader nel centro nord nel settore di riferimento. Divisione che andrà a generare un fatturato consolidato proforma 2023 atteso a circa 3 mln/€.

La divisione di finanza agevolata lavorerà in stretta sinergia con quella di mediazione creditizia, sfruttando il potenziale della piattaforma digitale proprietaria di Change Capital. Punta a diventare un polo nazionale di settore a servizio delle PMI. Infatti, Change Capital mette a disposizione delle imprese capitale e persone, per accelerarne la crescita. Obiettivo creare un ecosistema di imprese innovative a cui ora si aggiunge Finage Consulting.

Avviata anche la divisione di mediazione creditizia privati

E’ stata da poco avviata anche la divisione di mediazione creditizia privati, che si rivolge ai dipendenti di aziende offrendo soluzioni quali cessione del quinto e finanziamenti. E’ stata anche lanciata l’app proprietaria Virtual HR per la gestione delle presenze e dei cedolini paga. Da un lato digitalizza e agevola la gestione del personale. Dall’altro permette al dipendente di accedere in automatico a soluzioni finanziarie già deliberate

Dal 2016, supporta le imprese italiane, in particolare le PMI

La propensione di Change Capital alla crescita è stata supportata da una compagine azionaria che annovera Banca Valsabbina, Weholding e Banca Popolare di Cortona. Rewind, con un team coordinato dal Partner Luca Fabbroni, ha svolto il ruolo di advisor finanziario dell’operazione per conto di Change Capital. Finage Consulting è la società di advisory del gruppo Finage specializzata nel settore della Finanza Agevolata.

Change Capital ha sede a Milano e opera su tutto il territorio nazionale.

Costituita da un gruppo di esperti professionisti in ambito finanziario, la società ha sede a Milano e opera su tutto il territorio nazionale. Ha presidi operativi nel Triveneto, Emilia-Romagna, Lazio e Campania. Dal 2016, supporta le imprese italiane, in particolare le PMI, favorendo l’accesso a contributi. Inoltre favorisce l’accesso alle agevolazioni e soluzioni finanziarie in grado di rendere più sostenibili le strategie di investimento.

Finage impiega a livello di gruppo oltre 25 collaboratori

La società ha archiviato il 2022 generando un volume d’affari aggregato superiore ai 2 milioni di euro. Per il 2023 i ricavi aggregati dovrebbero superare i 2,5 milioni di euro. Finage si configura come il Partner ideale per i progetti di crescita futura di Change Capital, portando nuove competenze e integrando il team di professionisti.