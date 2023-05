GASGAS spiega quali sono le richieste dei turisti stranieri con auto elettriche

GASGAS è un’azienda proprietaria di una rete di stazioni di ricarica su tutto il territorio italiano e specializzata nell’installazione e gestione di punti di ricarica (PDR). Ho realizzato una indagine da cui risulta che disporre di un punto di ricarica elettrico rappresenta un fattore che incide nella scelta della meta turistica. E che quindi impatta sul successo di una determinata struttura ricettiva.

Questa scleta è derivata anche dallìaumento delle immatricolazioni di auto full electric registrata in Italia dal mse di marzo 2023. Più 81,96% sullo stesso mese del 2022.

Le infrastrutture di ricarica sono quindi in netto aumento. Ormai hanno un ritmo superiore ai 300 a settimana e un totale nazionale che vola oltre quota 41.000. (Fonte: E-Motus)

Nella scelta di una meta turistica conta di più la ricarica elettrica, il Wi-Fi o l’aria condizionata?

«L’idea di installare colonnine di ricarica presso le nostre strutture è nata da una richiesta sempre più crescente da parte dei nostri ospiti che hanno scelto l’auto elettrica per i loro spostamenti». Spiega Alberto Fiammengo, Key Account Sales Manager di Lampo Group. L’aziend gestisce diverse strutture turistiche in località balneari del Veneto, da Jesolo a Bibione, passando per Caorle.

Sono i clienti internazionali a chiederlo

«È in atto un cambiamento epocale che sta modificando le abitudini di viaggio, ma anche quelle legate più strettamente al turismo. Oggi l ricarica elettrica è ancora considerato un optional, ma diventerà un fattore irrinunciabile come il Wi-Fi o l’aria condizionata». A raccontarlo è Alessandro Vigilanti, co-founder e Ceo di GASGAS .

Quali sono i vantaggi che può offrire un punto ricarica elettrica?

«Ci sono tanti motivi». Spiega Stefania Menguzzato General Manager di GASGAS. «L’energia erogata dalle nostre colonnine proviene tutta da fonti rinnovabili certificate. Un plus importantissimo che trasferiamo alla struttura ospitante. Ma vale la pena elencare almeno cinque ragioni per cui un PDR può fare la differenza».

Perché avere un punto di ricarica in struttura conviene

Soddisfa le esigenze dei clienti.

Con un numero crescente di e-driver, è naturale che sempre più clienti richiedano un servizio di ricarica durante il proprio soggiorno. Accontentarli può fare la differenza tra attirarli o perderli a favore di una struttura concorrente che offre tale servizio.

Migliora la reputazione.

Installare punti di ricarica contribuisce a potenziare l’immagine della struttura mostrando un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale. Fattore che determina le scelte dei clienti più attenti ai temi ecologici.

Aumenta la visibilità e il vantaggio competitivo

Può aiutare una struttura ricettiva ad aumentare la visibilità, grazie alle applicazioni che normalmente i conducenti di auto elettrica usano per pianificare il proprio viaggio e individuare i PDR. Offre inoltre un importante vantaggio competitivo rispetto alle altre strutture nella stessa zona.

Prolunga il tempo di permanenza degli ospiti

La presenza di una colonnina di ricarica può incoraggiare a trascorrere più tempo all’interno della struttura. Mentre la loro auto è in carica, i clienti possono usufruire dei servizi offerti dall’albergo.

Contribuisce a ridurre le emissioni di CO2

Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte per raggiungere l’obiettivo della Carbon Neutrality. Facilitando la ricarica delle auto elettriche, le strutture ricettive possono incoraggiare più persone a scegliere veicoli elettrici.

