Che cos’è la Sustainable Ventures per Intesa Sanpaolo?

Lo abbiamo chiesto a Massimo Mocio – deputy chief della divisione IMI corporate & investment banking – Intesa Sanpaolo.

“Intesa Sanpaolo ha accolto con grande interesse l’iniziativa Sustainable Ventures e sono lieto che la Divisione IMI Corporate & Investment Banking abbia contribuito alla sua realizzazione.

Saremo non solo di global coordinator ma anche di anchor Investor. L’operazione si inserisce perfettamente nella più ampia strategia del nostro gruppo. Siamo fortemente impegnati nel campo della transizione verde e della sostenibilità ambientale che rappresentano uno dei pilastri del nuovo Piano industriale 2022 – 2025.

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking, in particolare, è da sempre al fianco delle imprese che ambiscono a migliorare il proprio profilo di sostenibilità. Inoltre si propone come partner per le realtà imprenditoriali che nell’ambito del PNRR vogliano intraprendere strategie di sviluppo nell’ambito della green economy. E non solo. Anche della transizione energetica e della decarbonizzazione”.

Sustainable Ventures, SPAC punta a portare a Piazza Affari una società attiva nei settori della mobilità sostenibile, economia circolare ed elettrificazione. La Special Purpose Acquisition Company è promossa da Carlo Calabria (fondatore di CMC Capital ed esperienze significative in Credit Suisse, BofA Merrill Lynch e Barclays),. Ma non solo. Nei promotori anche Franco Bernabè (ex CEO di Eni) e Manfredi Lefebvre d’Ovidio (presidente di Heritage Group).

L’obiettivo è raccogliere 150 milioni di euro. La quotazione dovrebbe avvenire entro la fine di marzo su Euronext Growth Milan, listino di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.

La SPAC dovrebbe essere dedicata agli investitori professionali e un terzo della raccolta (50 milioni) è già stata garantita da Intesa Sanpaolo, UnipolSai e Camfin. Il resto (100 milioni) è collocato a partire da oggi 21 febbraio.