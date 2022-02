Intesa Sanpaolo investe 40 mio di pound in Thought Machine

Intesa Sanpaolo ha individuato in Thought Machine, società tecnologica di core banking il partner per dar vita alla sua nuova piattaforma di digital banking.

Ad attribuire significato alla partnership è l’investimento di 40 milioni di sterline che Intesa effettuerà partecipando così al percorso di crescita della società.

Isybank, la piattaforma di digital banking di Intesa Sanpaolo, progetto qualificante del Piano di Impresa 2022-2025 si potrà avvalere di Vault, il motore core banking di Thought Machine. Isybank ha l’obiettivo di servire i 4 milioni di clienti di Intesa retail che non utilizzano la rete di filiali con una riduzione strutturale dei costi. La Banca prevede, per lo sviluppo e la crescita di Isybank, investimenti per 650 milioni di euro nell’arco di piano.

Intesa Sanpaolo, inoltre ha manifestato l’intenzione di estendere la piattaforma core banking di Thought Machine alla più ampia infrastruttura del Gruppo. Questo grazie alla sostituzione della tecnologia core basata su mainframe con il passaggio all’infrastruttura cloud. La Banca prevede un programma di investimenti in IT di 5 miliardi di euro con un impegno che coinvolgerà 4.000 persone tra nuove assunzioni e riconversioni professionali.

Vault scelto per la sua flessibilità

Vault è stato scelto per la sua flessibilità nel servire clienti operativi in diverse valute e diversi Paesi, con l’intenzione di estendere il ruolo di Thought Machine ad altri segmenti di clientela.

Paul Taylor fondatore e ceo di Thought Machine

“Con Intesa Sanpaolo come investitore nel business, abbiamo stretto un rapporto che vedrà la nostra tecnologia entrare nel più ampio portafoglio della banca. Avremo un ruolo centrale nella fornitura di servizi digitali avanzati ed esperienze riservate alla vasta base di clienti della banca in Italia e oltre”.



Thought Machine è la scelta delle banche di grandi dimensioni che intraprendono una trasformazione dei sistemi core. Nessun altro fornitore di core banking conta clienti così numerosi in questo settore.

L’elenco dei clienti di Thought Machine include JPMorgan Chase, Lloyds Banking Group e Standard Chartered. La società ha raccolto oltre 340 milioni di dollari di finanziamenti, con una valutazione che supera il miliardo di dollari. Ha sede a Londra, con uffici regionali a New York, Singapore e Sydney.