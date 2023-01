BFF entra nella compagine Treccani

BFF Bank, operatore indipendente di finanza specializzata, entra nella compagine azionaria dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani. Lo fa attraverso la sottoscrizione di una quota di partecipazione, pari all’1,25%, nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato dalla Società.

L’impegno di BFF a sostegno della cultura

L’operazione rientra nelle iniziative e nelle strategie di sostenibilità e impegno pubblico di BFF. Iniziative che comprendono anche la realizzazione di un’area museale nella nuova sede centrale della Banca a Milano, nel 2024. Sede che ospiterà le opere di artisti italiani collezionate da BFF a partire dagli anni Ottanta. Inoltre è protagoniste di una mostra itinerante in Europa, “Art Factor – The Pop Legacy in Post War Italian Art” *.

Acquisita una quota di partecipazione dell’1,25%

Secondo Salvatore Messina, Presidente di BFF la scelta di entrare nella compagine azionaria di Treccani permette a BFF di arricchire le proprie politiche sociali e di sostenibilità. Al fianco di altri esponenti di prestigio – pubblici e privati – del tessuto culturale ed economico del Paese, BFF abbraccia la filosofia di uno dei maggiori centri italiani di produzione e diffusione della cultura. “Il continuo fiorire delle iniziative di BFF in campo artistico e culturale è motivo di orgoglio e risposta a un senso di responsabilità, che ci porta a restituire alla collettività parte dei beni di cui disponiamo”.

Secondo Franco Gallo, Presidente dell’Istituto della Enciclopedia Italiana per la Treccani l’apertura a nuovi soci ha un grande valore strategico. Consente l’integrazione di competenze nella compagine societaria e permette di consolidare e sviluppare il ruolo della Treccani e i suoi innovativi progetti”.

Chi è BFF Banking Group

E’ un importante operatore di finanza specializzata in Italia, tra i leader in Europa nella gestione e nello smobilizzo pro-soluto di crediti commerciali verso la PA. E non solo. Anche nei Securities Services e nei servizi di pagamento. Il Gruppo opera in Italia, Croazia, Francia, Grecia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna. E’ quotato in Borsa Italiana. Nel 2021 ha registrato un Utile Netto Consolidato e Rettificato di 125,3 milioni di euro, con un coefficiente CET1 di Gruppo, a fine settembre 2022, pari a 13,8%.

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani

E’ un ente di diritto privato di interesse nazionale e istituzione culturale ex l. n. 123 del 1980, attivo in ambito editoriale, fondato da Giovanni Treccani nel 1925. La missione originaria dell’Istituto consiste nella compilazione e nell’aggiornamento dell’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, e delle opere che possono comunque derivarne. E inoltre nella promozione di attività e iniziative culturali volte a favorire lo sviluppo della cultura umanistica e scientifica, per rispondere a esigenze educative, di ricerca, di formazione e di servizio sociale. Treccani è Istituto indipendente anche per la parte finanziaria e, per l’importanza culturale che riveste, la nomina del suo Presidente spetta al Presidente della Repubblica.

Alle attività editoriali tradizionali Treccani affianca da tempo una consistente presenza nell’editoria digitale e nel mondo della scuola e della formazione.

*Maggiori informazioni relative al progetto di arte contemporanea sono disponibili qui: http://www.art-factor.eu