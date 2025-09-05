BCC sostiene l’anteprima di TromBusto l’arte della tromba

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e cultura artigiana: martedì 10 settembre alle ore 21, presso la Sala Don Besana di Busto Garolfo. Si terrà l’anteprima esclusiva di TromBusto, la rassegna dedicata al mondo della tromba. Protagonista della serata sarà Angelo Pinciroli, fondatore della G&P Wind Instruments di Legnano, considerato il più importante produttore di trombe italiano.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Busto Garolfo con il patrocinio della Regione Lombardia, Comune di Busto Garolfo e il sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate e Ccr Insieme Ets. I pubblico vrà l’opportunità rara di conoscere da vicino un mestiere antico, fatto di tecnica, passione e precisione.

Pinciroli, artigiano bustese con oltre 15 anni di attività, realizza strumenti a fiato completamente da zero, partendo da lastre e tubi di ottone fino alla lucidatura finale. I suoi strumenti sono utilizzati da orchestre prestigiose come quella della Scala di Milano, dalla brass band dell’Esercito Italiano. E inotre da solisti di fama internazionale come Fabrizio Bosso.

Introdotto dal presidente della Pro Loco Angelo Zanzottera, Pinciroli racconterà la sua storia, nata da una curiosità giovanile e trasformata in vocazione grazie all’incontro con il maestro Romeo Orsi. La sua azienda è un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale, ma profondamente radicata nel territorio, con legami forti alle tradizioni locali. Come per esempio il Palio di Legnano e le manifestazioni della Federazione Italiana Sbandieratori e Musici.

Roberto Scazzosi, presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate

“La storia di Angelo Pinciroli è un esempio straordinario di come la passione possa diventare ambasciatrice del territorio. Sostenere eventi come TromBusto significa valorizzare le eccellenze locali e promuovere la cultura che ci rende unici.”

La serata anticipa il grande evento TromBusto, in programma il 21 settembre, che vedrà la partecipazione della Big Band dell’Esercito Italiano e di Fabrizio Bosso. Una giornata interamente dedicata agli ottoni e alla memoria di Ezio Pinciroli