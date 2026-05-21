ACME Milano, dove l’arte incontra il digitale e diventa professione

ACME Milano è una di quelle realtà che si capiscono solo entrando nei suoi corridoi, osservando i laboratori pieni di studenti che modellano, filmano, disegnano, programmano, sperimentano. È un’accademia privata riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Ma soprattutto è un luogo dove l’arte non è mai astratta: è concreta, quotidiana, costruita con le mani e con la tecnologia. ACME è stata la prima in Italia a credere che il futuro dell’arte sarebbe passato dal multimediale, e da allora ha continuato a crescere seguendo una filosofia molto semplice: imparare facendo.

ACME: dove teoria e pratica si mescolano

“Sui social, gli studenti la descrivono come un ambiente “molto pratico”, “pieno di laboratori”, “dove i docenti sono professionisti veri, non solo teorici”“, dice il suo attuale direttore didattico Stefano Mirti (nella foto) “Molti raccontano di aver trovato un clima informale, con un rapporto diretto con i professori e una didattica che non si limita alle lezioni frontali“. ACME funziona così: ogni corso, che sia pittura, grafica, scenografia, comunicazione multimediale o design, alterna teoria e pratica in modo continuo. Le aule sono laboratori, gli esami sono progetti, e il percorso è costruito per far sì che ogni studente esca con un portfolio solido e spendibile.

In auta oltre alle tecniche molta empatia

La struttura dei corsi segue il modello AFAM, con diplomi triennali e biennali equipollenti alle lauree universitarie. I piani di studio includono anatomia artistica, storia dell’arte, fotografia, modellazione 3D, tecniche di rappresentazione, video, interattività, progettazione digitale. “Attualmente gli studenti nella sede milanese sono una settantina“, prosegue Mirti. “Un valore aggiunto della nostra Accademia è quello di averi dimensioni contenute che ci consente di lavorare a stretto contatto con gli studenti creando così un ambiente scolastico molto empatico, diretto, distintivo. Ogni docente dell’Accademia è un professinista nel proprio settore di riferimento. Questo ci permette di generare progetti e attività efficacie rispetto alla lezioni classiche tutta teoria. Le nuove generazioni sono portatori di complessittà non banali e devono essere ascoltati e seguiti nella loro evoluzione nel giusto modo” .

Un’offerta ampia

Insomma quella di ACME è un’offerta ampia, pensata per chi vuole lavorare nei settori creativi contemporanei, dove l’arte dialoga con il design, la comunicazione, il digitale e l’impresa. C’è chi sceglie pittura lavora tanto sulla materia quanto sulle installazioni contemporanee. Poi chi sceglie grafica si muove tra illustrazione, editoria e direzione artistica. E anche chi sceglie comunicazione multimediale impara a produrre video, animazioni, contenuti interattivi. Chi sceglie design entra in un percorso che unisce moda, prodotto e arredo.

Le prospettive professionali sono molto varie

Gli studenti raccontano di aver trovato lavoro come grafici, illustratori, art director, fotografi, scenografi, designer, videomaker, animatori 3D, specialisti di comunicazione digitale. Molti aprono studi propri, altri entrano in agenzie, case di produzione, aziende di moda, editoria, musei, realtà del gaming. ACME non promette “posti garantiti”, ma costruisce competenze reali, e questo nel mercato creativo fa la differenza. “Da quest’anno accademico abbiamo sperimentato con cuccesso un percorso di coaching”, prosegue Mirti. “Durante il quale lo studente viene aiutato dai docenti a capire cosa vuole fare dopo la laurea. Questo consente ai laureati di approcciare il mondo del lavoro con più strumenti e possibilità di successo“.

Un’attenzione particolare ai costi

Essendo un’accademia privata, le rette sono più alte rispetto alle istituzioni statali. In media, un anno accademico può costare tra i 4.000 e i 6.000 euro, a seconda del corso e dell’anno di iscrizione. A questo si aggiungono materiali, strumenti e attività laboratoriali, che variano molto in base al percorso scelto. Tuttavia, ACME offre diverse forme di sostegno economico. Ci sono borse di studio basate sul merito, agevolazioni per reddito, contributi per studenti fuori sede e possibilità di rateizzare la retta. Molti studenti segnalano che l’accademia è disponibile a costruire piani personalizzati, soprattutto per chi dimostra impegno e talento. La sede di via Cagnola 17 è un punto di riferimento per chi vuole vivere Milano da protagonista, perché si trova vicino a zone creative, studi, gallerie e spazi culturali. La città stessa diventa parte della formazione, con mostre, eventi, festival e opportunità di networking che arricchiscono il percorso.

ACME in sintesi

ACME è un’accademia che forma professionisti dell’arte e del digitale, con un approccio pratico, un forte legame con il mondo del lavoro e una visione che guarda sempre avanti. È un luogo dove si impara a creare, ma anche a trasformare la creatività in una professione concreta. Se vuoi, posso approfondire un indirizzo specifico come pittura, grafica, multimedia o design.