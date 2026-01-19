Bauli mette “lievito” alla leadership: Federico Vescovi nuovo CFO e CCO Int.

Il Gruppo Bauli ha nominatoi Federico Vescovi a Chief Financial Officer del Gruppo e Chief Commercial Officer International BU. L’ingresso di Vescovi rafforza la struttura manageriale in una fase di sviluppo strategico e di crescita sostenibile, con un focus particolare sull’espansione nei mercati internazionali. Nel nuovo ruolo, Vescovi riporterà all’AD Fabio Di Giammarco. Guiderà le funzioni Finance del Gruppo, contribuendo alla definizione delle strategie finanziarie, al consolidamento dei processi di governance e al supporto delle decisioni strategiche globali. Coordinerà lo sviluppo commerciale internazionale, con l’obiettivo quindi di accelerare la presenza dei brand Bauli all’estero.

Chi è Federico Vescovi

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore dei beni di largo consumo, Vescovi ha costruito un percorso professionale in aziende multinazionali, quotate e private. Ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambito finance e general management. Ha maturato una significativa esperienza internazionale operando in mercati maturi ed emergenti, con una forte esposizione ad Asia, Medio Oriente e Africa. Prima di entrare in Bauli, ha ricoperto anche posizioni apicali nel Gruppo Barilla. In precedenza, ha lavorato in Procter & Gamble, con responsabilità trasversali in ambito finance e supply chain.

Fabio Di Giammarco, CEO del Gruppo Bauli

“L’ingresso di Federico Vescovi rappresenta un passo rilevante nel percorso di rafforzamento del Gruppo Bauli. In un contesto di evoluzione dei mercati e crescente complessità competitiva, il suo profilo e l’esperienza, quindi, saranno determinanti per sostenere le nostre priorità strategiche. E inoltre accompagnare lo sviluppo del Gruppo nel lungo periodo.”