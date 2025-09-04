Barilla lancia Come in famiglia la nuova piattaforma globale

Barilla inaugura la sua nuova Brand Platform globale “Come in famiglia”, un progetto creativo firmato LePub e pianificato da Publicis Connected Ideas. Il progetto pone al centro il valore del cibo come gesto di condivisione e vicinanza. La campagna prende vita dalla storia autentica di Luigi Montanini. Detto Pasticcino il cuoco italiano negli anni ’70 e ’80 ha trasformato i paddock della Formula 1 in luoghi di convivialità. Ha cucinato piatti di pasta per piloti, meccanici e ingegneri.

Cibo ponte tra persone

In un mondo sempre più veloce e frammentato, dove il 63% delle persone mangia da sola durante la settimana, Barilla invita a rallentare. A riunirsi e riscoprire i piccoli rituali quotidiani che creano legami autentici. “Abbiamo sempre visto il cibo come un ponte tra le persone,” afferma Ilaria Lodigiani, Chief Category & Marketing Officer di Barilla. “La storia di Pasticcino è un omaggio allo stile di vita italiano e alla capacità della pasta di trasformare un pasto in un momento di scambio significativo.”

La produzione dello spot ha ricreato con precisione l’atmosfera dei paddock degli anni ’70, grazie al supporto di consulenti e storici della F1, per restituire un racconto visivo autentico e coinvolgente. “Con ‘Come in famiglia’ volevamo esprimere una verità culturale: il pasto condiviso è ancora oggi una base di connessione umana,” ha dichiarato Bruno Bertelli, Global CEO LePub.

La campagna è diffusa su TV, digital, OOH, social media e altri canali, con adattamenti locali nei vari mercati. E riuscita a mantenere intatti i valori fondamentali di Barilla: la pasta come simbolo di unione, cultura e generosità.