SABSEG acquisisce Asigest Broker

SABSEG, broker assicurativo indipendente, acquisisce Asigest Broker, storica realtà italiana con sede a Biella. L’operazione rappresenta un passo chiave nella strategia di crescita internazionale. L’azienda punta a diventare uno dei principali player nel brokeraggio assicurativo dell’Europa meridionale.

Asigest Broker, fondata nel 1992, è specializzata nella gestione dei rischi industriali, energia, costruzioni, sanità e trasporti. Con oltre 5.100 clienti e premi gestiti superiori a 34 milioni di euro, opera in tutto il Nord Italia e a Roma. I soci fondatori, Alessandro Griffith e Daniele Dolci, continueranno a guidare Asigest Broker. In questo modo garantiranno continuità operativa e visione strategica. Griffith assumerà anche il ruolo di Presidente di SABSEG Italia.

L’accordo prevede l’integrazione di nuovi broker e talenti, l’espansione della rete nazionale. Inoltre il rafforzamento dell’offerta consulenziale, con l’obiettivo di posizionare SABSEG tra i principali consolidatori del mercato italiano. SABSEG, guidata da Eduardo Dávila, intermedia oltre 600 milioni di euro in premi. Serve 200.000 clienti e conta su 650 dipendenti, 45 uffici e più di 2.000 agenti tra Spagna e Portogallo. L’operazione è stata supportata da un pool di advisor. Mesana, XP Advisory, DWF/RCD, KPMG e Miralles & Serra per SABSEG; Alpha Omega, Studio Girardi Tua e Studio Corbò per Asigest Broker.