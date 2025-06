Asigest Broker acquisisce Care

Asigest Broker, società internazionale di brokeraggio assicurativo e riassicurativo, ha acquisito Care. Il broker italiano specializzato nell’intermediazione di soluzioni per aziende, è focalizzata su innovazione, digitalizzazione e personalizzazione dei servizi.

L’operazione, che vedrà Care integrata nella sede di Milano di Asigest, rientra quindi nella strategia di crescita della società, rafforzando la sua presenza sul mercato. Grazie a questa acquisizione, Asigest supera la soglia degli 8 milioni di euro di ricavi.

Alessandro Griffith Brookles, Presidente di Asigest Broker

“Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso di consolidamento e specializzazione. Puntiamo a un’offerta sempre più ampia e consulenziale, in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione”.

Asigest è stata supportata nell’operazione da Alphaomega come advisor finanziario. E dallo Studio Corbò per gli aspetti legali e dallo Studio Girardi e Tua per la consulenza fiscale e amministrativa.

Chi è Asigest Broker

Fondata nel 1992 a Biella, è tra le prime 40 società di intermediazione assicurativa in Italia, con 7 sedi nazionali. A queste affianca 5 sedi internazionali (Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Turchia e Marocco). Ha 80 professionisti e offre consulenza alle imprese per la gestione dei rischi aziendali in molteplici settori. Si rivlge a PMI e anche grandi gruppi internazionali.

Membro di Unison Brokers, rete presente in oltre 100 Paesi con 3.500 esperti, è anche associata ad A.I.B.A., l’associazione di riferimento per i broker di assicurazioni e riassicurazioni. La società ha chiuso il 2024 con ricavi pari a 7 milioni di euro e continua la sua espansione nel mercato assicurativo globale.