Helvetia Italia nomina Elena Repetto Chief Technology Officer

Il Gruppo Helvetia Italia ha nominato Elena Repetto a Chief Technology Officer (CTO), ruolo che si affianca alla sua carica di Chief Operating Officer (COO), dal gennaio 2023. L’incarico, effettivo dal 1° aprile, si inserisce nella strategia di trasformazione aziendale per rispondere alle sfide future del mercato- E soprattutto sostenere gli obiettivi di crescita del Gruppo.

Responsabile dell’ottimizzazione dei processi operativi

Con una carriera ventennale nel Gruppo AXA, Repetto ha accumulato esperienza nella gestione dell’organizzazione, progetti strategici e sviluppo delle business operations. In qualità di CTO, sarà responsabile dell’ottimizzazione dei processi operativi e dell’adozione di tecnologie innovative per semplificare e trasformare l’azienda. La sua visione punta a un modello operativo integrato e orientato alla valorizzazione delle risorse.

“Sono entusiasta di questa nuova sfida e grata per la fiducia riposta in me. Attraverso il lavoro di squadra e una visione condivisa, continueremo a crescere e innovare insieme ai nostri canali distributivi.”

Roberto Lecciso CEO di Helvetia Italia

Il CEO del Gruppo, Roberto Lecciso, ha elogiato le doti di leadership e la visione strategica di Repetto. Sottolineando che l’unione delle cariche di COO e CTO rappresenta una scelta chiave per accelerare l’innovazione e raggiungere gli ambiziosi obiettivi aziendali.