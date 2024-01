Carlo Appetiti sale in Cassa Centrale Banca

Carlo Appetiti nominato Chief of CEO Staff and Chief Transformation Officer di Cassa Centrale Banca. Il manager ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in importanti gruppi bancari nazionali e internazionali. Appetiti,Chief of CEO Staff and Chief Transformation Officer, risponderà all’Amministratore Delegato Sandro Bolognesi.

Il manager vanta una esperienza ultratrentennale nel settore finanziario

Ha sviluppato le sue competenze nel mondo della revisione in KPMG, per poi assumere ruoli di crescente responsabilità nel mondo bancario partendo. Da Citigroup al Gruppo Intesa, arricchisce la propria esperienza in ambito di process reengineering e transformation. Fino a diventare Responsabile del Dipartimento di Risk Management e Controlli della Divisione Asset Management. Quindi, all’interno del Gruppo Deutsche Bank AG, tra il 2005 e il 2013, si occupa di implementazione di progetti innovativi e di Compliance.

Nuove strategie per Cassa Centrale Banca

In UniCredit, tra il 2014 e il 2020, ricopre il ruolo di Group Chief Compliance Officer, riportando direttamente al Group CEO. Coordina progetti di trasformazione unitamente alle attività di Anti Financial Crime e alle correlate interazioni con le diverse Autorità locali ed internazionali competenti.

Da marzo 2021 come Senior Advisor in Boston Consulting Group supporta il Senior Management ed i CdA dei diversi clienti nello sviluppo e nella revisione dei propri modelli di Business. Congiuntamente si impegna alla identificazione ed evoluzione dei sistemi di governance e controllo. Da luglio 2022 assume il ruolo di Sindaco Effettivo presso BPER Banca. Nell’aprile 2023 viene eletto membro indipendente del Consiglio di Sorveglianza di Deutsche Bank Ukraine JSC, banca controllata da Deutsche Bank AG.

E’ autore e co-autore di alcune pubblicazioni

Autore e co-autore di alcune pubblicazioni e relatore in diversi convegni, è Dottore Commercialista ed Esperto Contabile iscritto all’Albo, Certified Anti Money Laundering Specialist ed EFFAS Certified ESG Analyst.

La nomina di Carlo Appetiti risponde alla volontà della Capogruppo di rafforzare la prima linea manageriale con una nuova figura in grado di gestire il cambiamento. E inoltre che sia di primario supporto nella realizzazione degli sfidanti obiettivi del Piano Strategico 2023-2026.