Letterio Merlino Chief Lending Officer Cassa Centrale Banca

Letterio Merlino è stato nominato Chief Lending Officer (CLO) della Cassa Centrale Banca.

Dopo una consolidata esperienza nel settore bancario e finanziario, il manager è entrato in Capogruppo il 1° novembre 2022 con il ruolo di Vice Direttore Crediti.

Letterio Merlino prende le redini della Direzione Crediti con la nomina a Chief Lending Officer, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Sandro Bolognesi.

Partito nel 1992 in Banco di Sicilia

Merlino inizia la propria esperienza lavorativa in campo bancario nel 1992 presso il Banco di Sicilia, assumendo rapidamente incarichi di crescente responsabilità. Negli anni 2000 fa il suo ingresso nella società di consulenza strategica Accenture, e successivamente in San Paolo IMI . Ha ricoperto funzioni manageriali fino a diventare responsabile della Direzione Governance, seguendo importanti progetti strategici.

La carriera nel settore economico-finanziario prosegue in Capitalia, UniCredit, Veneto Banca e, dal 2016, in Cassa Depositi e Prestiti e SACE, in cui, dal 2017, ricopre il ruolo di Chief Risk Officer.

Dal novembre 2022 approda in Cassa Centrale Banca come Vice Direttore Crediti.

Il Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo italiano annovera 67 BCC – Casse Rurali – Raiffeisenkassen e 1.478 sportelli in tutta Italia. Inoltre più di 11.900 collaboratori e oltre 470 mila Soci Cooperatori. Con un attivo di bilancio di 91,1 miliardi di Euro, al 30.06.2023, il Gruppo si posiziona tra i primi 10 a livello nazionale.