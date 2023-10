Allitude: Gema Baguena alla guida della direzione ICT

Da oggi, la linea manageriale di Allitude – società di outsourcing informatico e di back-office per il settore bancario del Gruppo Cassa Centrale – si rafforza. Ne entra a fare parte Gema Baguena nel ruolo di Responsabile della Direzione ICT.

Porta con sé una vasta e consolidata esperienza in ambito IT

La manager vanta 25 anni di esperienza professionale nel settore IT. Dopo i primi anni di crescita professionale in Accenture, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità. Prima in AXA, e poi in Unicredit, ha guidato team complessi e acquisito un profondo bagaglio di competenze IT nell’ambito del settore bancario. Il suo curriculum non si distingue solamente per il background professionale e l’esperienza sul campo nel settore dell’information technology. Ma anche per la sua esperienza internazionale avendo operato, non solo in Italia, ma anche in Spagna, Francia e Stati Uniti.

Riporterà all’Amministratore Delegato Manuele Margini

Un inserimento che rappresentare una scelta di rafforzamento della guida e professionalità delle persone. Inoltre testimonia l’impegno di Allitude di dare impulso al percorso di trasformazione tecnologica in atto, rispondendo alle ambizioni del piano strategico di gruppo. Inoltre rilanciando soluzioni di miglioramento a servizio delle banche e del Gruppo Cassa Centrale. Il Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo italiano annovera 67 BCC – Casse Rurali – Raiffeisenkassen e 1.478 sportelli in tutta Italia. Ha più di 11.900 collaboratori e oltre 470 mila Soci Cooperatori. L’attivo in bilancio è di di 91,1 miliardi, al 30.06.2023 e si posiziona tra i primi 10 a livello nazionale.

Chi è Allitude

Allitude è la Società di outsourcing informatico e di back-office per il settore bancario del Gruppo Cassa Centrale. E’ nata nel gennaio 2020 a seguito di un percorso di integrazione societaria. Ha 720 dipendenti in 9 sedi operative in Italia (Trento, Milano, Roma, Cuneo, Padova, Udine, Bologna, Palazzolo sull’Oglio e Bari). Detiene una gamma di prodotti e servizi forniti a circa 160 clienti in tutto il territorio nazionale. Il fatturato è di oltre 200 milioni di euro, Allitude è leader di mercato nei servizi per la banking industry.