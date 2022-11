La Placa in Cnp Unicredit Vita

Vittorio La Placa è il nuovo Responsabile Commerciale di CNP UniCredit Vita, società joint venture con UniCredit. Il manager risponderà al Chief Commercial Officer Paolo Fumo. Avrà la responsabilità della Distribuzione assicurativa nel Centro e nel Sud Italia anche tramite il governo degli account manager della Compagnia dedicati sul territorio. Con focus particolare sulla clientela retail e corporate di UniCredit.

La Placa, 48 anni, laurea in Economia e Commercio, ha maturato un’esperienza di oltre venti anni in UniCredit. Dal 2015 è stato Responsabile Commerciale Distretti in Sicilia. E dal 2017 ha ricoperto il ruolo di Head of Retail Business della regione Sicilia.

Paolo Fumo, Chief Commercial Officer di CNP UniCredit Vita

“La sua esperienza sul territorio e la profonda conoscenza del nostro partner, gli permetteranno di guidare al meglio la nostra squadra commerciale”.

Vittorio La Placa, Responsabile Commerciale di CNP UniCredit Vita

“Sono contento di iniziare questa nuova sfida professionale. Dopo tanti anni nel mondo bancario, ho accettato con grande entusiasmo ed energia questa nuova opportunità. Daremo il massimo per offrire soluzioni innovative alla Rete UniCredit, in linea con l’evoluzione delle esigenze dei clienti”.