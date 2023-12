Capital Wing arruola Leonardo Guglielmi

Capital Wing, la società di consulenza e investment banking che eroga servizi a PMI e società a partecipazione pubblica nei settori Energy e Infrastructure ha arruolato Leonardo Guglielmi. Nel suo ruolo di Partner dell’area Corporate Finance si occuperà di tutti gli aspetti relativi a M&A, Valuation & Fairness Opinions, Financial Modelling- Ma non solo. Controllerà l’Independent Business Review, nonché le operazioni di finanza strutturata. Per esempio? Il Project Financing e i finanziamenti nei settori regolamentati e non delle energie rinnovabili.

Capital Wing operava già sul mercato col nome di GMB Consulting

Dal 2020 a oggi Capital Wing ha portato a termine 32 transazioni nell’area Debt Advisory. Inoltre ha completato transazioni per un totale di oltre 900 MW installati. Oltre che analizzato transazioni per un valore complessivo di oltre 2,5 miliardi di Euro.

Tra i propri clienti Sonnedix, Green Arrow Capital, Polis Fondi SGR ed altri che le hanno consentito di consolidare un network di relazioni stabili con il settore bancario e finanziario.

Quattro aree di attività Capital Markets, Finanza Strutturata, Hedging e Corporate Finance

Capital Wing è organizzata in quattro aree di attività con l’obiettivo comune di studiare, strutturare ed eseguire operazioni complesse bespoke per singolo cliente.

Chi è Leonardo Guglielmi

46 anni, si laurea cum laude nel 2002 in Scienze Economiche presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Professionista di lunga esperienza, nel corso della sua carriera ha lavorato per, rinomate aziende sia nazionali che internazionali. Dal 2002 al 2008 ha ricoperto il ruolo di Associate per KPMG Italy, Successivamente, dal 2008 al 2010, è stato Manager in Ernst & Young nel settore Corporate Finance. Nel periodo dal 2010 al 2011, ha lavorato presso Sintonia SA, situata in Lussemburgo come Investment Manager e Head of Management Control and Reporting. Nel 2012 e 2013 è stato Finance Director e CFO – Head of Management Control in Nautor Holding, parte del Gruppo. Dal 2013 al 2018, ha svolto il ruolo di Director Corporate Finance in Accuracy Corporate Finance. Dal 2018 è membro del team di Costantini & Partners come Director Corporate Finance.

Gian Marco Bardelli, CEO di Capital Wing

“Il percorso professionale di Giglielmi lo posiziona come uno dei più ferrati professionisti nel settore. Ha una vasta esperienza che testimonia la sua dedizione e capacità di eccellere in molteplici ambiti. Abbracciando i valori di passione, affidabilità, integrità e riservatezza, Leonardo porta con sé non solo competenze, ma anche un ethos che rispecchia quello di Capital Wing”.

Chi è Capital Wing

E’ uno spin-off di GMB Consulting fondata Gian Marco Bardelli con il contributo di Tecla Panatta nel 2020. E’ una società di consulenza e investment banking. Eroga servizi di servizi di origination ed arranging supporto di Investitori istituzionali, PMI e società a partecipazione pubblica, nei settori ‘Energy’ e ‘Infrastructure’.