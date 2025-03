Yard Management di FasThink ottimizza la logistica di CNH

CNH Industrial, settore delle macchine e dei servizi per agricoltura e costruzioni, collabora con FasThink per sviluppare una versione personalizzata del sistema Yard Management. Il progetto pilota, avviato nello stabilimento CNH di Jesi, è un’innovazione nella digitalizzazione della logistica e un passo avanti verso l’Industria 5.0. Obiettivo: creare una soluzione integrata e su misura per la gestione e il tracciamento dei carichi e scarichi degli automezzi.

Jesi: un centro di eccellenza per i trattori

Dal 1986, lo stabilimento CNH di Jesi è un punto di riferimento per la produzione di trattori di fascia media. Detiene cinque piattaforme di prodotto per 18 famiglie, coprendo potenze da 75 a 140 cavalli. CNH opera in 45 mercati e produce per i brand New Holland, Case e Steyr. Grazie alla sua posizione strategica e all’esperienza maturata, Jesi è stato scelto come sito pilota per il lancio del sistema Yard Management di FasThink.

Il sistema consente di controllare il traffico inbound e outbound in impianti produttivi, centri di distribuzione e magazzini. Fornisce informazioni in tempo reale sulla posizione dei mezzi e ottimizzando tempi e percorsi per le operazioni di carico e scarico.

La sfida: una logistica più efficiente e integrata

Gestire la complessità logistica di CNH richiedeva soluzioni avanzate per garantire processi aggiornati in tempo reale. Prima dell’implementazione di Yard Management, la pianificazione e il tracciamento dei carichi si basavano su strumenti locali, limitando l’interazione tra le diverse parti coinvolte.

Le principali necessità di CNH

Ridurre i tempi di attesa dei carrier per l’accesso alle aree di scarico.

Evitare congestioni e ritardi che impattavano le linee produttive.

Digitalizzare la documentazione di carico e scarico.

Monitorare in tempo reale le performance dei carrier e del magazzino.

Integrare il sistema con strumenti esistenti come TMS e P44.

Una soluzione su misura

FasThink ha collaborato con il team di Jesi, analizzando i sistemi preesistenti per garantire un’integrazione ottimale con Yard Management. Il sistema sviluppato interagisce in modo automatizzato con i carrier e il personale interno, fornendo comunicazioni in tempo reale.

Uno dei principali punti di forza del sistema è la gestione delle prenotazioni delle finestre di scarico. I trasportatori possono proporre una finestra di scarico, ricevendo conferma automatica con indicazioni e documentazione per l’accesso. Il Gm di FasThink, Marco Marella, spiega. “Il modulo di prenotazione consente un miglior utilizzo delle risorse di magazzino, riducendo tempi di attesa e congestioni. Il sistema permette di misurare le performance dei trasportatori e ottimizzare i processi.”

I benefici: risultati tangibili e un sistema scalabile

L’implementazione di Yard Management ha portato numerosi vantaggi.

Pianificazione ottimizzata delle finestre di scarico

Riduzione dei tempi morti e miglior utilizzo delle risorse.

Possibilità per i trasportatori di proporre e confermare le finestre di scarico.

Gestione centralizzata della documentazione

Digitalizzazione di bolle di carico e segnalazioni DUVRI.

Maggiore efficienza e riduzione della gestione cartacea.

Integrazione con i sistemi esistenti

Collegamento con P44 per il monitoraggio dei trasporti inbound.

Integrazione con Material Coverage per la gestione del procurement.

Personalizzazione per diversi profili utente

Carrier, sorveglianza, magazzino, carrellisti e team di procurement accedono al sistema con interfacce dedicate.

L’automazione delle attività logistiche ha permesso al personale di concentrarsi su compiti strategici, migliorando il monitoraggio delle performance e riducendo inefficienze. Grazie al live tracking, è possibile identificare urgenze e ottimizzare le priorità, mentre la pianificazione delle finestre di scarico ha ridotto la congestione.

CNH ha apprezzato la flessibilità del sistema, che consente una gestione più efficace dei processi logistici e può essere scalato ad altri stabilimenti europei del gruppo.

Conclusioni e prospettive future

Il progetto Yard Management dimostra come la collaborazione tra FasThink e CNH può generare soluzioni innovative, contribuendo alla digitalizzazione e ottimizzazione della logistica. CNH riconosce che il successo dell’iniziativa è stato reso possibile dalla capacità di FasThink di integrare tecnologie OT e IT.

Per FasThink, il progetto rappresenta un’opportunità per mettere in pratica la propria mission. Supportare le aziende nella digitalizzazione, migliorando efficienza e sostenibilità. “Ringraziamo CNH per averci affidato un progetto così ambizioso, che ci ha permesso di valorizzare la nostra esperienza e il nostro know-how”, conclude Marella.