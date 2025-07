Venezia Cult accende la Mostra del Cinema: spazio alla Gen Z

In occasione della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dal 27 agosto al 6 settembre, prende vita Venezia Cult. Si tratta di un innovativo spazio di incontro e contaminazione culturale aperto al pubblico, agli accreditati e in particolare alla Gen Z. Il padiglione del BlueMoon, location esclusiva nel cuore del Lido di Venezia, si trasformerà ogni giorno dalle 17 in poi in un hub creativo. Qui cinema, editoria, musica, arte digitale, talk e performance si intrecciano in un calendario ricco di eventi.

Lo spazio è stato ideato e curato da Aka Lab — laboratorio creativo under 30 fondato da Francesco Marchetti e Andrea Vailati. Venezia Cult nasce in collaborazione con Venezia Spiagge S.p.A., società partecipata dal Comune di Venezia, e si propone come punto di riferimento per vivere il Festival oltre il red carpet.

Aka Lab riporta a Venezia un’area espositiva dedicata agli editori

Dopo oltre vent’anni, Aka Lab riporta a Venezia un’area espositiva dedicata agli editori, aperta non solo al cinema ma anche a fumetti, saggi e volumi sulla cultura pop. Un’occasione per scoprire nuove pubblicazioni, incontrare autori e lasciarsi ispirare da storie senza tempo. Talk e podcast live daranno voce a protagonisti della scena artistica e culturale, in dialogo con giovani divulgatori digitali e ospiti d’eccezione.

Il progetto è realizzato in partnership con COMICON, tra i principali eventi internazionali dedicati a graphic novel e animazione. E inoltre con il media partner ArteSettima, che conta una community di oltre 300 mila appassionati e un podcast da 45 milioni di visualizzazioni. Sagoma Editore, specializzata in libri su cinema e comicità, curerà la sezione espositiva dedicata al cinema con il suo fondatore Carlo Amatetti.

Grazie al supporto dell’Università Ca’ Foscari Venezia, partecipano come partner culturali Cinit – Cineforum Italia, il collettivo Quarta Parete e UNIMED – Mediterranean Universities Union. Torna anche Fest of Creators, format dedicato ai content creator del mondo del cinema, che racconteranno il Festival con il proprio stile, dopo il successo dello scorso anno: 14 milioni di visualizzazioni e 400 mila interazioni in soli 10 giorni.