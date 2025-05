Venezia, protagonista della prima Venice Climate Week

Dal 3 all’8 giugno 2025, Venezia diventerà il centro del dibattito globale sul cambiamento climatico, ospitando la prima edizione della Venice Climate Week. L’iniziativa, ideata e diretta dal giornalista Riccardo Luna in collaborazione con il Future Food Institute, si propone di promuovere il dialogo e la consapevolezza su sostenibilità, nuovi modelli economici e governance ambientale. L’evento si svolgerà in concomitanza con due importanti giornate internazionali: il 5 giugno – Giornata Mondiale dell’Ambiente. L’ 8 giugno – Giornata Mondiale degli Oceani. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Ansa.it e SkyTg24, con Corriere della Sera come media partner.

Una piattaforma di confronto per il futuro del pianeta

Dieci anni dopo l’Accordo di Parigi e l’Enciclica Laudato Si’, la Venice Climate Week nasce quindi come spazio di dialogo aperto e inclusivo. Coinvolgendo istituzioni, scienziati, imprese, attivisti e cittadini. L’iniziativa è promossa da Riccardo Luna, editorialista del Corriere della Sera e pioniere della divulgazione scientifica. E anche dal Future Food Institute, realtà internazionale impegnata nella transizione verso un sistema alimentare sostenibile. Numerose istituzioni e organizzazioni collaborano all’evento. Tra queste l’UNESCO-COI, Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (CMCC), Università Ca’ Foscari e IUAV, WWF, Legambiente, Marevivo, ASViS

Venezia e le location dell’evento

La Venice Climate Week si svolgerà in alcuni dei luoghi più suggestivi della città. Dalle Corderie dell’Arsenale all’Ocean Space; Procuratie Vecchie; Museo M9 di Mestre; quindi alla Casa Sanlorenzo, che ospiterà i Sanlorenzo Talks, dialoghi dedicati all’innovazione e alla sostenibilità. Venezia, con la sua fragilità e resilienza, rappresenta il simbolo perfetto per ripensare le strategie di adattamento climatico.

Jeremy Rifkin e il progetto Planet Aqua

Uno degli ospiti più attesi sarà Jeremy Rifkin, economista e visionario, che aprirà la settimana con la lectio magistralis “Planet Aqua”. Rifkin sostiene che la crisi climatica stia trasformando l’idrosfera, provocando siccità, alluvioni e eventi meteo estremi. Il suo obiettivo quindi è quello di integrare un Blu Deal nell’attuale Green Deal europeo, promuovendo la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Speaker e protagonisti della Venice Climate Week

L’evento vedrà la partecipazione di circa 100 speaker. Tra questi anche: Louise Carver, PhD, geografa ed ecologista politica. Carlo Ratti, curatore della Biennale di Architettura 2025. Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Daniele Franco, economista ed ex ministro. Francesca Santoro, esperta UNESCO per l’Ocean Literacy, Antonio Scurati, scrittore e saggista. Il 7 giugno, le startup Climate Tech saranno protagoniste alle Corderie dell’Arsenale, in un evento organizzato con VeniSIA e Cleantech for Italy. L’8 giugno, la manifestazione si concluderà quindi con l’assemblea pubblica “Come ne usciremo”. Si tratta di un confronto tra esperti e attivisti per definire una nuova narrazione sulla crisi climatica. Il programma completo è disponibile su veniceclimateweek.org. Venezia diventa la capitale della transizione ecologica, perché il futuro del pianeta passa anche da qui.