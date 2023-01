Alessandro Caristo Dg del Nolinski Venezia

Con 35 anni di esperienza lavorativa in ambito internazionale, Alessandro Caristo andrà a ricoprire il ruolo di Direttore Generale del Nolinski Venezia. Nato in una famiglia di albergatori, Alessandro ne ha ereditato la passione per l’ospitalità e il servizio. Dopo aver conseguito il diploma presso la scuola alberghiera di Stresa e Milano, ha iniziato la sua carriera negli alberghi a 4 e a 5 stelle tra Londra, la Svizzera e l’Italia. Ha potuto acquisire una profonda competenza in tutti gli aspetti del settore dell’ospitalità, oltre a scoprire una passione per le lingue straniere.

Un’esperienza internazionale

Caristo ha un’ottima conoscenza dell’inglese, del tedesco e del francese, oltre ad una buona infarinatura di spagnolo. Dopo oltre 10 anni di esperienza, come front office nel settore Food&Beverage e le vendite, ha conseguito il Master in Economia e Gestione del Turismo presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Quindi ha assunto incarichi dirigenziali all’interno di alberghi italiani e svizzeri, tra i quali spicca il suo

periodo da Direttore dell’Hotel Cipriani nel capoluogo veneto. Poi entra a far parte del Gruppo Evok ed

assume la direzione del Nolinski Venezia. Il suo primo incarico sarà quello di scegliere ed assumere i 140 impiegati che andranno a costituire il suo team.

Il gruppo Evok

Di proprietà di Pierre Bastid, il Gruppo Evok nasce da un’idea di Romain Yzerman e di Emmanuel Sauvage, Direttore Generale, nel 2014. L’obiettivo dei tre co-fon datori era quello di creare nuovi approcci al lifestyle e destinazioni turistiche capaci di cambiare le regole del gioco nel campo dell’ospitalità di lusso. Il Gruppo Evok è in grado di offrire ai suoi ospiti un’accoglienza da sogno in tutte le sue strutture, fornendo un’interpretazione fresca e originale della cultura e del lifestyle europei.

Il Gruppo intende contribuire attivamente alla società civile, favorendo la crescita dei propri collaboratori, trasmettendo esperienza e competenze trasversali, agendo da catalizzatore e impegnandosi per un futuro più rispettoso dell’ambiente. Dopo le prime sei straordinarie location, la storia conti nua con l’espansione internazionale dei brand del Gruppo. E’ il caso dell’hotel del brand Nolinski a Vene zia (previsto per il 2023) e di quelli a marchio Brach a

Madrid e a Roma (previsti rispettivamente per il 2024 e per il 2025).