REYL Intesa Sanpaolo diventa Intesa Sanpaolo Wealth Manage

Intesa Sanpaolo compie un passo decisivo nel proprio percorso di sviluppo internazionale. REYL Intesa Sanpaolo cambia nome e diventa Intesa Sanpaolo Wealth Management SA, operando con il marchio Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse. La trasformazione arriva dopo l’approvazione della FINMA e conclude il processo iniziato con la partnership del 2021 e l’acquisizione totale della banca nel gennaio 2026.

Per Intesa il rebranding non è solo un cambio di nome

E’ la conferma dell’integrazione della piattaforma svizzera nel Gruppo Intesa Sanpaolo, mantenendo però ciò che ne ha sempre definito il valore. Ovvero radici locali, continuità operativa, competenze distintive nella gestione patrimoniale. L’obiettivo, quindi, è chiaro: offrire ai clienti una gamma di servizi più ampia, più integrata e più coerente con la leadership europea del Gruppo nel wealth management.

Per sostenere questa crescita, la banca sta ampliando il proprio team con un piano di recruiting mirato a relationship manager esperti, rafforzando la capacità di presidiare la clientela internazionale. A questo si aggiunge un programma di comunicazione e incontri dedicati, pensato per presentare la nuova identità a clienti, partner e collaboratori.

Riccardo Barbarini, CEO di Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse. (nella foto)

“Questo passaggio conferma l’integrazione in uno dei principali gruppi bancari europei, preservando la solidità della piattaforma svizzera e la vicinanza ai clienti”. Un equilibrio tra continuità e innovazione che punta a consolidare la qualità del servizio e l’eccellenza professionale.

Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse opera oggi in Svizzera (Ginevra, Lugano, Zurigo), nel Regno Unito, in Argentina e a Dubai. Ha quasi 15 miliardi di CHF di masse gestite (oltre 35 miliardi includendo le partecipazioni di minoranza) e 308 professionisti. Offre soluzioni di wealth management e asset services a clienti privati e istituzionali, con autorizzazioni e vigilanza nei principali mercati globali.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo, con oltre 1.500 miliardi di euro di attività finanziarie della clientela e una presenza in 23 Paesi, conferma così la propria strategia. Vuole integrare competenze, ampliare la piattaforma internazionale e rafforzare la leadership nel wealth management europeo.