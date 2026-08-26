Intesa Sanpaolo sostiene la transizione energetica del Gruppo Arena

Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha perfezionato un finanziamento da 8,8 milioni di euro. Finanziamento a favore di Energy Power 1, società del Gruppo Arena dedicata agli investimenti nelle energie rinnovabili. Il cuore dell’operazione è un Green Loan da 6,8 milioni, conforme ai Green Loan Principles e pienamente allineato alla Tassonomia UE. E’ destinata, quindi,alla realizzazione di un impianto fotovoltaico Full Merchant da 9,9 MWp nel Comune di Assoro, in provincia di Enna.

Per il Gruppo Arena si tratta di un passaggio strategico

Il nuovo impianto incrementerà la produzione interna di energia solare, riducendo la dipendenza dall’approvvigionamento esterno e contribuendo alla decarbonizzazione. Giovanni Arena, Cavaliere del Lavoro e Presidente di Energy Power 1, ha sottolineato il valore simbolico del progetto, che trasforma un’area storica del Gruppo in un polo dedicato all’energia pulita. L’obiettivo è quello di raggiungere entro il 2030 una crescente autonomia energetica.

Laura Asperti, responsabile Industry Food & Beverage and Distribution della Divisione IMI CIB, ha evidenziato come la transizione energetica richieda strumenti finanziari capaci di accompagnare i piani industriali delle imprese. Operazioni come questa, ha spiegato, generano valore ambientale e competitivo, sostenendo la modernizzazione del tessuto imprenditoriale.

Il finanziamento si inserisce nel più ampio impegno ESG di Intesa Sanpaolo

Intesa nel Piano d’Impresa 2026-2029 ha previsto, quindi, oltre 110 miliardi di euro di nuovi crediti dedicati alla sostenibilità, di cui 87 miliardi destinati alla transizione energetica. Per il Gruppo Arena, operatore della GDO nel Mezzogiorno, l’investimento rappresenta un’evoluzione del piano di efficientamento avviato con impianti fotovoltaici su pv e centri logistici. Energy Power 1 diventa così il veicolo attraverso cui il Gruppo consolida una strategia industriale che integra innovazione, sostenibilità e resilienza. E conferma il ruolo della finanza come leva essenziale della transizione energetica.

Intesa Sanpaolo è oggi il principale gruppo bancario italiano, con oltre 1.500 miliardi di attività finanziaria della clientela e quasi 440 miliardi di impieghi.

Energy Power 1 è la società del Gruppo Arena dedicata allo sviluppo degli investimenti nelle energie rinnovabili. Attraverso questo veicolo, il Gruppo accelera il proprio percorso di transizione energetica affiancando alla crescita della rete distributiva investimenti mirati alla produzione di energia pulita. Il Gruppo è la più grande realtà della distribuzione organizzata in Sicilia e uno dei principali operatori del Mezzogiorno. Ha oltre 190 pv a insegna Decò e SuperConveniente, più di 4.000 collaboratori e un fatturato di 1,5 miliardi di euro nel 2025.