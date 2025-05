Francesco Bossi guida il Wealth Management di Cherry Bank

Cherry Bank ha nominato Francesco Bossi nuovo responsabile della Business Unit Wealth Management. Nomina che segna un passo decisivo nella strategia di crescita dell’istituto. Con questa scelta, la banca punta quindi a rafforzare la propria offerta di investimenti. E affianca alla gestione tradizionale del risparmio nuove soluzioni alternative e diversificate.

Recruiting, fusioni e acquisizioni

Bossi, con una solida esperienza nel settore finanziario e nei mercati globali, ha recentemente guidato il team Retail di Cherry Bank. Si è occupato del restructuring e dell’integrazione di Banca Popolare Valconca. In passato ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel settore delle fusioni e acquisizioni. E’ diventato Head of M&A presso Tion Renewables, fondo quotato in borsa acquisito da EQT. Nel suo nuovo incarico, Bossi avrà il compito di unire le competenze della Wealth Management con quelle della Corporate Investment Banking. Sarà impegnato nel creare sinergie che permettano alla banca di rispondere alle sfide più complesse del mercato finanziario.

“Nel mondo del Wealth Management è essenziale distinguersi nella valorizzazione dei patrimoni delle famiglie italiane. Sono determinato a costruire un progetto fuori dal comune, unendo competenze e visioni diverse”. Ha dichiarato Bossi. Il piano strategico di Cherry Bank 2025-2027, approvato dal CsA, punta a posizionare la banca come player specialistico e innovativo nel panorama finanziario italiano. Consolidando un modello imprenditoriale orientato alla crescita sostenibile e all’eccellenza.

Cherry Bank: il profilo dell’istituto

Guidata dal banchiere-imprenditore Giovanni Bossi, Cherry Bank è un polo bancario full-service articolato in due aree principali. Ovvero Relationship Bank e Corporate & Investment Banking. La Relationship Bank si rivolge a privati, famiglie e imprese, con quattro Business Unit. Corporate Bank, Retail Bank, Wealth Management e Factoring. La Corporate & Investment Banking, invece, è specializzata in investimenti ad alto rendimento e rischio controllato. Include le unit Finanza Strutturata, Special Situations, Green Evolution Advisory e Alternative Investments. Cherry Bank conta 600 professionisti e ha una presenza consolidata in sei regioni d’Italia, con filiali, hub territoriali e la sede centrale a Padova.