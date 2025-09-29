Intesa Sanpaolo: le Wealth Management Divisions trainano la crescita

Le divisioni Asset Management, Private Banking e Insurance di Intesa Sanpaolo si confermano tra i principali motori di crescita del Gruppo. Come evidenziato nella conferenza stampa tenutasi oggi presso la sede di via Melchiorre Gioia 22 a Milano. L’incontro ha approfondito risultati, strategie e progetti delle Wealth Management Divisions, con particolare attenzione all’evoluzione del risparmio privato e ai trend demografici, sociali ed economici che ne influenzano lo sviluppo.

Risultati e strategie

Secondo Tommaso Corcos, Responsabile delle Wealth Management Divisions, il Polo del Wealth Management – che integra fabbriche prodotto e reti di consulenti – gestisce oggi 909 miliardi di euro di patrimonio della clientela, contribuendo per il 42% al risultato corrente lordo del Gruppo (inclusa la quota di Banca dei Territori). La strategia si fonda su:

Valorizzazione della consulenza, estesa anche a Protezione e Previdenza

Sinergie tra produzione e distribuzione

Modello di bancassurance unico in Italia

Infrastrutture digitali sempre più evolute

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking

Lino Mainolfi, AD di Fideuram, ha sottolineato il ruolo dei 6.940 professionisti della consulenza, che servono 1,1 milioni di clienti e gestiscono 402 miliardi di euro di AUM. Fideuram è la prima private bank in Italia e la terza nell’Eurozona, con un modello di business centrato sulla consulenza personalizzata.

Intesa Sanpaolo Assicurazioni

Virginia Borla, AD della divisione assicurativa, ha evidenziato una Raccolta Lorda Vita e Previdenza superiore a 8,3 miliardi di euro, e la leadership nei segmenti:

“Vita”

“Fondi Pensione Aperti”

“Protezione”, con una crescita del +22% nel segmento “Non Motor” dal 2014

Eurizon Asset Management

Maria Luisa Gota, AD di Eurizon, ha confermato il primato del Gruppo nel settore del risparmio gestito, con una quota di mercato del 20,8% e 397 miliardi di euro in gestione. Eurizon è attiva anche a livello internazionale, con operazioni in Asia, Europa e UK.

Leadership e impegno ESG

Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario italiano, con:

419 miliardi di euro di impieghi

1.400 miliardi di euro di attività finanziaria della clientela (giugno 2025)

115 miliardi di euro previsti entro il 2025 per erogazioni Impact

1,5 miliardi di euro per il programma di supporto alle persone in difficoltà (2023–2027)

La Banca è anche attiva nel campo culturale con le Gallerie d’Italia, sedi espositive del patrimonio artistico e di progetti culturali di valore. Per aggiornamenti: group.intesasanpaolo.com/it/newsroom Social: @intesasanpaolo | LinkedIn