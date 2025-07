Banca Valsabbina sale al 9,9% di Anthilia SGR

Banca Valsabbina ha annunciato l’incremento della propria partecipazione in Anthilia Capital Partners SGR, portando la quota dal 4% al 9,90%. L’operazione rafforza una partnership già consolidata, nata per sviluppare soluzioni finanziarie a valore aggiunto per le piccole e medie imprese italiane, in coerenza con una strategia condivisa orientata all’economia reale.

L’accordo punta a potenziare l’offerta di asset e wealth management per aziende e privati, ampliando la gamma di servizi di consulenza, finanziamento e pianificazione generazionale. Le due realtà collaborano da anni nel risparmio gestito e nella finanza complementare, con strumenti come bond e loans a supporto della crescita delle PMI.

“Questa intesa rappresenta un rafforzamento significativo di una visione comune e di lungo periodo,” ha dichiarato Giovanni Landi, Presidente di Anthilia SGR (nella foto). “La sinergia tra la nostra expertise nell’economia reale e la solidità territoriale di Banca Valsabbina è un modello virtuoso per generare valore.”

Soddisfazione anche da parte di Hermes Bianchetti, Vicedirettore Generale Vicario di Banca Valsabbina. “Crediamo nel valore di una collaborazione fondata su complementarietà e visione strategica. Questo investimento consolida la nostra offerta nei servizi di risparmio gestito e corporate finance, con impatto concreto per clienti e comunità.”

L’operazione si inserisce nel percorso di crescita e radicamento territoriale di Banca Valsabbina. Inoltre conferma i suo impegno nel sostenere l’economia reale e nel promuovere soluzioni finanziarie innovative ed efficienti.