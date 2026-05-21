PMI e AI: quando il futuro bussa e nessuno apre

Le PMI italiane, cuore produttivo del Paese, stanno attraversando una fase storica complessa. Da un lato affrontano costi energetici instabili, difficoltà nel reperire competenze e un contesto geopolitico incerto; dall’altro si trovano davanti alla più grande trasformazione tecnologica degli ultimi decenni. Eppure, come mostra la ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano, la maggior parte delle imprese non sta cogliendo questa occasione. Il dato più evidente è che il 76% delle PMI non ha investito né prevede investimenti in Intelligenza Artificiale, mentre solo il 7% ha avviato programmi strutturati di formazione sull’AI. È un ritardo che non riguarda solo la tecnologia, ma la capacità stessa di prepararsi al futuro.

PMI italiane? A rischio la competitività internazionale

Le PMI rappresentano oltre 240mila imprese, generano più del 40% del fatturato nazionale e impiegano circa il 40% della forza lavoro privata. Sono un pilastro economico e sociale, ma oggi rischiano di perdere terreno rispetto ai competitor internazionali. La ricerca evidenzia un paradosso: le imprese riconoscono la complessità del contesto, ma non collegano ancora la trasformazione digitale alla propria competitività. Come ha spiegato Claudio Rorato, direttore dell’Osservatorio, “la vera questione non è quante PMI usino l’AI, ma quante siano pronte a farlo”. Senza competenze, cultura del dato e processi adeguati, l’adozione dell’AI diventa impossibile.

Intelligenza artificile marginale e troppo costosa?

Nel 2025 più della metà delle PMI ha aumentato la spesa digitale, ma il mercato resta polarizzato. Una parte investe in modo deciso, un’altra continua a considerare il digitale marginale o troppo costoso. Le tecnologie emergenti restano lontane: il 91% non ha investito in blockchain, realtà aumentata, realtà virtuale o quantum computing. Anche la Ricerca e Sviluppo è debole. Il 47% non ha svolto attività di R&S negli ultimi tre anni e meno di due imprese su dieci hanno depositato brevetti o registrato marchi. È un segnale chiaro: senza innovazione strutturata, la competitività si erode.

Le conseguenze di scelte sbagliate sono già visibili

Le PMI che non investono rischiano di diventare meno efficienti, meno attrattive per i talenti e meno capaci di rispondere ai cambiamenti del mercato. La mancanza di formazione sull’AI — solo il 7% ha avviato percorsi dedicati — crea un divario culturale che rallenta ogni tentativo di innovazione. E la scarsa apertura verso l’ecosistema esterno, con il 55% delle imprese che non collabora con università, centri di ricerca o startup, limita ulteriormente la capacità di evolvere.

Innovare non è un lusso, ma una scelta strategica

A mostrare la strada sono le PMI innovative, oltre 3.100 realtà che dimostrano come l’innovazione sia prima di tutto un metodo. Il 49% di queste imprese ha introdotto innovazioni di processo, prodotto e servizio contemporaneamente; il 42% ha presentato brevetti; l’84% collabora con università e centri di ricerca. Sono aziende che investono in competenze, proteggono la conoscenza e trasformano la R&S in una componente stabile del proprio modello di business. Il loro esempio dimostra che innovare non è un lusso, ma una scelta strategica.

Il rischio per il sistema Paese è evidente. Senza un’accelerazione, le PMI italiane potrebbero perdere competitività proprio mentre l’AI ridisegna filiere, modelli di business e mercati globali. La trasformazione digitale non è più un’opzione, ma una condizione necessaria per restare rilevanti. Per questo serve un ecosistema più efficace, capace di supportare le imprese non solo nell’acquisto di tecnologie, ma nella costruzione di una visione. Università, centri di ricerca, hub di innovazione e fornitori tecnologici devono diventare partner strategici, aiutando le PMI a comprendere gli impatti degli investimenti e a rendere la tecnologia accessibile e praticabile.

Il futuro delle PMI italiane dipende dalla loro capacità di colmare questo divario. L’AI non è una scorciatoia, ma un percorso che richiede metodo, cultura e competenze. Chi saprà intraprenderlo potrà crescere, innovare e competere; chi resterà indietro rischia di essere tagliato fuori da un mercato che non aspetta nessuno. Se vuoi approfondire temi come innovazione PMI o AI per le imprese posso sviluppare ulteriori analisi mirate.