Partner4Business il portale delle Pmi di UniCredit e Maxfone

Partner4Business è la nuova piattaforma ideata da Maxfone e UniCredit per sostenere la crescita delle PMI italiane. La nuova piattaforma propone oltre 70 servizi per le imprese compresi. Servizi di natura non bancaria nè finanziaria finalizzati a rispondere ai bisogni delle PMI italiane.

Un portfoglio di servizi per la digitalizzazione

L’idea alla base del progetto è mettere a disposizione delle imprese un portafoglio di servizi in ottica di digitalizzazione, rilancio della competitività e sostenibilità, con cui accedere anche alle opportunità finanziarie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Maxfone ha scelto di mettere a disposizione dei clienti UniCredit la gamma di soluzioni del proprio competence center SocialMeter. Si tratta di un centro specializzato in analisi di mercato innovative, svolte mediante lo studio dei Big Data.

Servizi per ad hoc le Pmi

Alcune applicazioni sono gli strumenti di web e social monitoring per l’ascolto del parlato online e il miglioramento del posizionamento digitale. Nonché tecnologie dedicate al rilancio dei settori eventi e turismo, tra i più colpiti dalla pandemia. Fiore all’occhiello la proposta Market Research. Le PMI possono conoscere approfonditamente i propri clienti e mercati. Si differenzia dai survey tradizionali perchè si basa su una metodologia innovativa (comprensiva di sistemi di intelligenza artificiale). Metodologia che, nel 2018, ha portato la società a ottenere il primo brevetto nazionale nel campo dei Big Data.

Le ricerche data driven elaborate da SocialMeter si basano su un mix di tecniche eterogeneo, scelto in base agli obiettivi della singola azienda e rimodulato frequentemente. In questo modo gli indicatori risultanti sono personalizzati, semplici da interpretare, hanno anche un valore predittivo. E inoltre restano di proprietà esclusiva del committente.

La trasformazione digitale è una delle più grandi sfide che il Paese sta affrontando e interessa sia il settore pubblico che privato attraverso i fondi stanziati dal PNRR. È fondamentale coinvolgere anche le piccole imprese in questo processo, perché sono parte integrante e fondamentale del sistema economico del paese. Per velocizzare questa transizione, Maxfone ha introdotto anche servizi accessori di advising e sviluppo di conoscenze e competenze con cui tradurre i dati in informazioni strategiche. Un accompagnamento che avviene attraverso la consulenza professionale di Innovation manager e data analyst. Maxfone è il primo enhanced data provider europeo indipendente che si occupa di acquisire e trasportare dati fornendo informazioni di valore e analisi comportamentali in tempo reale.