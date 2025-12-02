Lucart controlla Cartindustria Eurocarta

Lucart SpA, gruppo cartario multinazionale aveva già dato notizia il 10 ottobre scorso. Sembra che ora abbia finalmente finalizzato il closing dell’operazione che prevede l’acquisizione di una partecipazione di controllo in Cartindustria Eurocarta. Ma non era già successo?

La conclusione dell’operazione consoliderebbe la presenza di Lucart nei mercati chiave europei, in particolare in Italia e Francia. Le due aziende potranno finalmente ottimizzare i processi produttivi e commerciali, favorendo lo sviluppo e la crescita nel comparto professionale della carta tissue AFH.

L’acquisizione consentirebbe a Lucart di integrare nel patrimonio aziendale trent’anni di esperienza di Cartindustria Eurocarta, produttore di 40.000 tonnellate annue di trasformato. Con 80 milioni di euro di fatturato e 70 dipendenti, l’azienda è il più grande trasformatore indipendente europeo specializzato in prodotti e servizi per l’igiene e la pulizia fuori casa. I due stabilimenti, entrambi situati a Porcari (LU) e adiacenti tra loro, rappresentano un ulteriore punto di forza per sviluppare sinergie industriali e logistiche. A seguito dell’operazione, l’assemblea dei soci ha nominato il nuovo CdA di Cartindustria Eurocarta Srl, composto da Lorenzo Riva (Ad), Alessandro Pasquini (Presidente), Ilaria Agati, Francesco Pasquini e Andrea Fano.

Chi è Lucart

Lucart è un gruppo multinazionale che promuove un modello sostenibile di produzione della carta. Attraverso un approccio sistemico realizza prodotti tissue (carta igienica, carta da cucina, tovaglioli, tovaglie, fazzoletti), airlaid e carte monolucide. Le attività si articolano in tre aree di business. Business to Business, Away From Home e Consumer. I brand del gruppo sonoTenderly, Tutto, Grazie EcoNatural e Smile (Consumer) e Lucart Professional, Fato e Velo (AFH). Dal 2020 Lucart partecipa al Global Compact Network Italia delle Nazioni Unite e negli ultimi quattro anni ha ottenuto il rating di sostenibilità “Platinum” da Ecovadis.