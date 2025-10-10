Lucart acquisisce il controllo di Cartindustria Eurocarta

Il gruppo cartario multinazionale Lucart SpA, con sede a Porcari (Lu) noto per i brand Lucart Professional, Tenderly e Tutto si rafforza in Europa. Ha sottoscritto un accordo vincolante per acquisire una partecipazione di controllo in Cartindustria Eurocarta Srl. Quest’ultimo è tra i principali trasformatori indipendenti europei di prodotti tissue per il mercato professionale dell’igiene (AFH – Away From Home).

Lucart di espande in Europa

L’operazione è un passo strategico per rafforzare la penetrazione di Lucart nei mercati chiave europei, accrescere l’efficienza industriale e consolidare la competitività internazionale. Cartindustria Eurocarta, con sede a Porcari (LU) e un fatturato di 78,5 milioni di euro nel 2024, trasforma oltre 40.000 tonnellate di prodotto e impiega 70 dipendenti. La sua vicinanza logistica al polo produttivo Lucart favorirà ulteriori sinergie operative.

Francesco Pasquini, Amministratore Delegato Lucart

“Cartindustria Eurocarta è il partner ideale per proseguire la nostra strategia di crescita nel canale AFH. La flessibilità produttiva e l’attenzione al cliente si integrano perfettamente con la nostra offerta di valore.”

Fondata nel 1993, Cartindustria Eurocarta vanta una solida presenza in Italia e Francia, con una gamma di soluzioni specialistiche per l’igiene professionale. Per il fondatore Paolo Agati e l’Ad Simona Agati l’ingresso di Lucart garantisca continuità, sostenibilità e solidità al percorso di crescita dell’azienda. Valorizzerà inoltre competenze complementari e una visione condivisa dell’innovazione.

L’integrazione tra le due realtà lucchesi mira quindi a ottimizzare i processi produttivi e commerciali. Inoltre promuovere una cultura aziendale orientata alla qualità e alla sostenibilità, e rafforzare la presenza geografica nei mercati strategici europei.