L’impegno accessibile di Primark

In occasione del mese per la prevenzione del tumore al seno, Primark lancia un’iniziativa speciale. Il progetto unisce una nuova collezione di abbigliamento a una grande campagna di solidarietà. Al centro di tutto ci sono le storie di quattro donne e l’importanza del supporto reciproco. L’azienda donerà oltre un milione di euro ad associazioni oncologiche in Europa e negli Stati Uniti. In Italia, centomila euro andranno direttamente alla Fondazione AIRC per finanziare tre importanti progetti di ricerca.

Primark sostiene la prevenzione del tumore a seno

Durante tutto il mese di ottobre, i clienti potranno fare una donazione in cassa. L’obiettivo globale è raccogliere un altro milione di euro per sostenere la ricerca. La nuova linea comprende prodotti specialistici post-operatori pensati per il comfort quotidiano. Tra le novità spicca una protesi mammaria esterna in schiuma leggera al prezzo accessibile di sette euro. Sono disponibili anche pratiche tasche per protesi da agganciare ai propri reggiseni preferiti. La collezione include infine reggiseni morbidi senza ferretto con chiusura frontale.

Per ottobre arriva anche una linea speciale di pigiami, tute e prodotti per la cura personale. I capi usano colori caldi come il rosa cipria, il cioccolato e il grigio. Tutti i prodotti sono stati creati ascoltando i consigli di donne che hanno affrontato la malattia. L’obiettivo è offrire soluzioni utili, comode e alla portata di tutte le tasche. La collezione sarà disponibile nei negozi a partire dal primo ottobre.