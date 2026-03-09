Klaro accelera: Andrea Mignanelli alla guida della piattaforma AI per il credito alle PMI

Nuovo passo avanti per Klaro, la piattaforma tecnologica che aiuta le piccole imprese italiane ad accedere più facilmente ai finanziamenti e a gestire la propria liquidità. Alla presidenza arriva Andrea Mignanelli, manager con oltre trent’anni di esperienza nel settore dei servizi per il credito e nella gestione dei rischi finanziari. Con questa nomina Klaro rafforza il proprio posizionamento nel fintech italiano. E punta su competenze manageriali e su una visione strategica maturata nei principali operatori del settore.

Un manager con lunga esperienza nel credito per Klaro

Mignanelli ha costruito la propria carriera in ambito finanziario e consulenziale. Dopo gli inizi in McKinsey & Company, dove è stato Partner e responsabile europeo della practice di Credit Risk Management. Ha fondato Jupiter, società specializzata nell’acquisto e nella gestione di crediti problematici. Nel 2010 questa esperienza confluisce in Cerved Credit Management, realtà che nel tempo è diventata uno dei principali operatori italiani nella gestione dei crediti deteriorati. Arrivando a gestire oltre 50 miliardi di euro di posizioni. Dal 2019 al 2024 Mignanelli è stato anche Ad del gruppo Cerved, guidandone la crescita nei servizi di analisi dei dati e credit information.

Come funziona Klaro

La piattaforma Klaro nasce con l’obiettivo di semplificare il rapporto tra imprese e sistema del credito. Detiene collegamenti sicuri con conti bancari e fonti istituzionali – tra cui Agenzia delle Entrate, INPS, Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate-Riscossione. Raccoglie automaticamente le informazioni necessarie per valutare la solidità di un’azienda. Il cuore del sistema è il KLARO Profile, un set documentale standardizzato e certificato che riunisce dati economici, fiscali e finanziari dell’impresa. Grazie all’intelligenza artificiale, queste informazioni vengono elaborate e rese immediatamente disponibili per banche e intermediari finanziari. Il risultato: istruttorie creditizie che possono essere completate in pochi minuti invece che in settimane, riducendo burocrazia e tempi di attesa per gli imprenditori.

Un mercato con grande bisogno di innovazione

In Italia l’accesso al credito per le piccole imprese resta una sfida importante. Nonostante un’infrastruttura dati tra le più ricche d’Europa, i prestiti bancari alle PMI sono diminuiti di circa il 40% tra il 2014 e il 2025. In questo contesto soluzioni digitali come Klaro puntano a colmare il divario tra domanda e offerta di finanziamenti, rendendo più trasparente e veloce il processo di valutazione.

La visione del nuovo presidente

«In Klaro ho trovato risposte concrete a due problemi che da anni affliggono gli imprenditori italiani: la difficoltà di accesso al credito e la complessità della gestione amministrativa. Combinando la ricchezza dei dati disponibili nel Paese con la tecnologia di intelligenza artificiale di Klaro possiamo davvero migliorare il rapporto tra imprese e filiera del credito». Ha detto Mignanelli. L’obiettivo, conclude il nuovo presidente, è aiutare le aziende a valorizzare meglio il proprio potenziale e a ottimizzare le risorse finanziarie in modo semplice, rapido e digitale..